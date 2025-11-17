La Kawasaki KLE500 lancée à 6 549 euros !

Officialisé à la fin du mois dernier, le retour de la Kawasaki KLE500 devrait faire le bonheur de nombreux amateurs de trails.

La version 2026 de l’aventurière est ainsi dotée d’un style tout-terrain inspiré des machines de rallye avec une bulle haute réglable sur trois positions et un réservoir de 16 litres surélevé.

Nativement conforme à la réglementation A2 avec le bicylindre de 451 cm3, à l’instar des autres motos de la gamme 500 Kawasaki, la polyvalente japonaise dispose également d’un embrayage assisté à glissement limité et d’un éclairage LED.

Elle est aussi équipée d’une roue avant de 21 pouces et d’une roue arrière de 17 pouces chaussées de pneus IRC GP-410. Côté suspension on retrouve une fourche inversée KYB à cartouche spécialement développée pour cette moto, associée à une nouvelle suspension arrière Uni-Trak. L’ABS peut être désactivé pour la conduite en tout-terrain.

Un tarif placé pour le nouveau trail Kawasaki

Les compteurs TFT de la version SE et LCD du modèle standard permettent la connectivité avec l’application Rideology de Kawasaki.

Outre l’instrumentation, la version SE se distingue de la standard par des clignotants LED ainsi qu’un ensemble complet incluant une bulle plus large, des protège-mains et une grande plaque de protection.

Si on connaissait déjà les détails de cette nouveauté 2026 Kawasaki, on ignorait encore son prix et sa date de disponibilité.

Des informations que la marque vient de communiquer, avec un prix débutant à 6 549 euros pour la standard (celui de la version SE n’a pas encore été communiqué), et une arrivée prévue en concession au premier trimestre 2026.