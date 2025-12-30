Saisie record au Mexique : Les MotoGP de Rossi et Lorenzo dans les griffes d'un baron de la drogue

Dans une opération conjointe spectaculaire, les autorités mexicaines, avec l'appui du FBI, de la Gendarmerie royale du Canada et de la police de Los Angeles, ont mis la main sur un trésor du monde des sports mécaniques. La cible : Ryan James Wedding, 44 ans, un ancien athlète olympique transformé en baron de la drogue, aujourd'hui en fuite et figurant sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. La prise : une impressionnante collection de motos de course, dont des machines ayant appartenu aux légendes du MotoGP Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, d'une valeur totale estimée à 40 millions de dollars.

Cette saisie met en lumière l'ascension et la chute vertigineuse d'un homme passé des pistes enneigées de Salt Lake City 2002 aux sombres réseaux du trafic de cocaïne transnational, et dont le goût pour le risque s'est étendu aux circuits de MotoGP.

Le parcours de Ryan Wedding est un récit de déchéance moderne. Ancien snowboardeur d'élite ayant représenté le Canada aux Jeux Olympiques de 2002, il a ensuite plongé tête la première dans le crime organisé.

Premier passage en prison : Dès 2009, il est reconnu coupable de complot en vue de distribuer de la cocaïne. Libéré fin 2010, il ne met pas fin à ses activités criminelles.

Fondation d'un empire : Selon les autorités, il aurait ensuite bâti un vaste réseau de trafic de drogue transfrontalier. Son organisation est accusée d'avoir acheminé des centaines de kilos de cocaïne de la Colombie vers le Canada, en passant par le Mexique et le sud de la Californie.

Accusations extrêmes : En octobre 2024, Wedding et 15 complices sont inculpés pour trafic de drogue et, plus grave, pour avoir orchestré quatre meurtres dans le cadre de leurs activités. Le Département américain de la Justice a décrit une organisation violente, n'hésitant pas à éliminer des témoins.

Fugitif le plus recherché : Depuis, utilisant des pseudonymes comme "El Jefe" ou "Public Enemy", Wedding est introuvable. Le gouvernement américain offre une récompense de 15 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation, le considérant comme armé et dangereux.

Une collection de rêve saisie dans un entrepôt

La saisie annoncée par le FBI lundi est d'une ampleur rare. Les photos diffusées montrent des dizaines de motos alignées dans ce qui semble être un entrepôt.

La pièce maîtresse de cette collection est sans conteste les MotoGP ayant appartenu à Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Ces machines, véritables pièces d'ingénierie de course et d'histoire du sport, sont inestimables pour les collectionneurs. Leur présence dans le butin d'un trafiquant illustre le niveau de richesse et de contacts que Wedding avait atteint.

Avec une valeur totale estimée à 40 millions de dollars, cette collection dépasse largement le cadre du simple hobby luxueux. Elle représente un actif de blanchiment d'argent à grande échelle, une façon de convertir les profits illicites du trafic de cocaïne en biens tangibles, prestigieux et dont la valeur ne cesse de croître.

Cette saisie est le fruit d'une collaboration étroite entre les agences de plusieurs pays : le Mexique a mené les perquisitions sur son territoire. Les États-Unis (FBI et Police de Los Angeles) ont fourni le renseignement et le support opérationnel. Le Canada (Gendarmerie Royale) a contribué à l'enquête sur les ramifications canadiennes du réseau.

L'opération envoie un double message : aux criminels. Aucun actif, aussi bien caché ou prestigieux soit-il, n'est à l'abri des autorités. Les liens entre le crime organisé et le blanchiment via des biens de luxe sont dans le viseur. Au public et aux collectionneurs : elle met en garde sur la provenance parfois trouble de biens de collection de très haute valeur circulant sur le marché parallèle.

La saisie de cette collection mythique marque un coup d'éclat dans la traque de Ryan Wedding, mais pas son épilogue. L'homme reste en fuite, faisant peser une menace que les autorités jugent sérieuse. Cette histoire mêle tragiquement la gloire passée du sport, l'ombre du crime organisé international et le fétichisme des objets emblématiques du sport automobile. Elle rappelle que derrière certaines des pièces les plus convoitées par les collectionneurs peut se cacher une provenance aussi dangereuse que le trafic qui les a financées.

Les motos de Rossi et Lorenzo, témoins de victoires historiques, sont désormais les pièces à conviction d'une enquête criminelle d'envergure, attendant peut-être le jour où elles pourront être restituées à la lumière légitime du monde du sport.