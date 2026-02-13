Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

La dernière vente de l’année, organisée à Sainte Geneviève-des-Bois par Alcopa et qui proposait un peu plus de 90 lots, a enregistré des résultats plutôt mitigés. Voyons tout cela en détail…

Ste Geneviève-des-Bois : les résultats de la vente du 18 décembre

Pour sa dernière vacation multisite de l’année, la maison de ventes aux enchères Alcopa proposait, le 18 décembre, 94 lots depuis son site de Sainte Geneviève-des-Bois. À quelques jours des fêtes de fin d’année, les esprits devaient être ailleurs.

Nous verrons que le début de l’année enregistrera des résultats plus satisfaisants…

 

Le bilan de la vente

Sur les 94 lots proposés lors de cette vente, 37 seront invendus. Comme c’est souvent le cas, BMW est la marque la plus représentée de cette vente. Sur 19 machines disponibles, 7 seront invendues. C’est un petit peu plus que ce que l’on observe d’habitude. Autre marque omniprésente, Yamaha qui, avec 12 exemplaires inscrits à la vente, n’en voit que 2 rejoindre les lots invendus.

 

Sur trois ou quatre roues

Deux tricycles électriques Ligier Pulse 3 étaient disponibles lors de cette vente avec une estimation fixée, sans les frais, à 200 euros. L’un comme l’autre ne trouveront pas preneur.

Ligier Pulse 3 életrique 2017 (lot n° 6)
Ligier Pulse 3 électrique 2017 (lot n° 6)

 

Sans surprise, ce Piaggio MP3 Yourban 300 cm3 changera de main en enregistrant une dernière enchère à 900 euros (estimation 800 euros). Un autre MP3, un 530 HPE aura moins de chance et devra être représenté lors d’une prochaine vente.

Piaggio MP3 300 cm3 Yourban 2014 (lot n° 7)
Piaggio MP3 300 cm3 Yourban 2014 (lot n° 7)

 

Du côté des quatre roues, ce Polaris Sportsman 570 attendait au moins 3 500 euros. Il fera beaucoup mieux puisqu’il sera adjugé à 4 700 euros. Un autre Sportsman, mais réservé aux professionnels, sera adjugé 4 400 euros, montant de son estimation.

Polaris Sportman 570 cm3 2023 (lot n° 10)
Polaris Sportman 570 cm3 2023 (lot n° 10)

 

Toujours chez Polaris et également réservé aux professionnels, ce Ranger de 2022 part au même tarif que son estimation : 4 500 euros.

Polaris Ranger 2022 (lot n° 104)
Polaris Ranger 2022 (lot n° 104)

 

