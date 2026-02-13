Et sur deux roues

On démarre cette catégorie « deux roues » avec cette intéressante machine de trial. Il s’agit d’une Beta Evo 250 cm3 datée de 2020. Le kilométrage (40 au compteur) n’est pas très significatif pour ce type de machine. L’estimation proposée à 1 500 euros était particulièrement alléchante. Au final, elle montera jusqu’à 2 300 euros.

Les problèmes mécaniques annoncés (une fuite au niveau du joint du pignon de sortie de boîte, le voyant ABS qui reste allumé et une batterie défectueuse) ont certainement refroidi les éventuels amateurs de grosses routières. Pourtant, l’estimation (1 100 euros) aurait pu tenter un passionné avec de bonnes compétences pour s’attaquer au (x) problème (s) de cette BMW K 1200 LT. On la reverra dans une prochaine vente.

Avec à peine 50 000 kilomètres parcourus en vingt ans, cette Kawasaki ZZR 1200 n’a pas beaucoup roulé. Son estimation proposée à 700 euros était séduisante. Avec un peu d’entretien courant à prévoir (freins, pneumatiques…), elle sera adjugée à 1 000 euros.

On attendait au moins 5 600 euros pour cette Indian FTR 1200 de 2022. Le contrôle technique précisait que le compteur affichait 5 188 milles (soit 8 350 kilomètres). Un petit billet de plus et la belle américaine changera de main contre 5 700 euros.