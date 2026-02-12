Harley-Davidson plus que jamais dans le rouge, 2026 annoncée comme une année de transition

Les années se suivent et se ressemblent pour Harley-Davidson.

L’emblématique marque américaine, en proie à de grosses difficultés financières depuis plusieurs années n’a pas relevé la tête en 2025. Pire, selon Reuters, les derniers résultats financiers publiés ce 10 février 2026 confirment que la situation devient véritablement très urgente avec un chiffre d’affaires en chute de 28 % au dernier trimestre 2025 et des pertes qui s’envolent à 279 millions de dollars.

Entre les taux d’intérêt qui font gonfler les crédits et les taxes douanières qui pèsent sur les composants, la situation est délicate. Ils ont coûté à Harley-Davidson 22 millions de dollars rien que pour le dernier trimestre. Bien que Harley continue de fabriquer la plupart de ses motos aux États-Unis et que 75 % de ses composants soient d’origine nationale, les semi-conducteurs et d’autres composants importants proviennent toujours de l’étranger.

Une conjoncture difficile face à laquelle Harley-Davidson opte pour une stratégie différente de son concurrent Indian.

Se diversifier ou mourir pour Harley-Davidson ?

Au lieu de vendre moins mais plus cher, la marque de Milwaukee va continuer de proposer des motos plus abordables. Après la X440, la Sprint est attendue cette année, fruit d’un projet lancé en 2021. Cette moto de 350 cm³, légère, au look néo-rétro, pensée pour la ville et les nouveaux permis devrait proposer un ticket d’entrée sous les 6 000 euros.

Nouveau PDG de Harley-Davidson depuis quelques mois, Artie Starrs se veut confiant : « Je suis convaincu qu’il existe une voie claire pour remettre Harley-Davidson sur la bonne voie. J’ai désormais une vision plus précise de ce qu’il faudra faire pour restructurer l’entreprise et assurer un avenir opérationnel plus stable pour 2026. »

Le PDG de la marque a aussi déclaré que ces prochains mois seraient une « année de transition », la stratégie consistant donc à peaufiner une nouvelle gamme, à simplifier l’offre et à ajuster la vision globale de la marque.

Il ne faudra donc pas attendre de miracle en 2026. Un redressement serait toutefois fort bienvenu.

Harley-Davidson ne joue rien de moins que son avenir.