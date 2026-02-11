Enduropale : 85 lots aux enchères le 14 février

L’incontournable Enduro du Touquet désormais intitulé « Enduropale » verra sa cinquantième édition se tenir du 13 au 15 février. Le samedi 14, à partir de 17 heures, quatre-vingt-cinq lots, sélectionnés dans le thème de l’événement,, seront proposés aux enchères. Une bonne opportunité pour faire, ou se faire plaisir, à l’occasion de la Saint-Valentin.

La vente sera retransmise en direct sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 18 % du montant de l’adjudication. Des « frais internet » de 60 euros hors taxes par véhicule seront également appliqués.

L’enlèvement des lots pourra se faire après la vente, sur rendez-vous le dimanche matin de 9h30 à 10h30 ou la semaine suivant la vente en prenant contact avec l’hôtel des ventes.

« On the road again »

Si vous n’êtes pas sur place, il vous faut un moyen de transport pour vous rendre sur les éditions de l’Enduropale. Et avec une ancienne, ça le fait.

Cette Jawa Type 360 350 cm3 de 1965 vient d’un musée privé. Elle a été révisée et remise en route pour participer à cette vente. Il ne reste que les démarches à faire via la FFVE et l’ANTS pour pouvoir reprendre la route (estimation entre 4 000 et 4 500 euros).

L’estimation, entre 9 000 et 10 000 euros, est un peu élevée pour cette BMW R50/2 de 1966. Elle sort de révision mais l’esthétique devra être revue, à commencer par les clignotants d’origine japonnaise (Honda ?) non conformes.

Tout a été dit (et écrit) sur la Kawasaki H2 750 cm3. Avec son moteur 3 cylindres 2 temps « explosif », le cadre et le freinage avaient toutes les peines du monde à suivre, ce qui lui vaudra le surnom de « faiseuse de veuves » (surnom que certains attribuent également à sa sœur la H1 500 cm3). En excellent état (273 kilomètres non garantis) provenant d’une concession strasbourgeoise, elle attend entre 14 000 et 16 000 euros.

Enfin, avant de prendre la piste, pour éviter de vous attirer les foudres de certains « bien-pensants », vous pouvez opter pour ce Solex électrique estimé entre 500 et 600 euros.

Allez ! Il est temps de partir en « off-road »…