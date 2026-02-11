Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Enduropale : 85 lots aux enchères le 14 février

Jean Jacques Cholot

2. Vente Enduropale 2025: en piste

 

On quitte la route

Des affiches, maillots, blousons et autres objets en rapport avec Thierry Sabine, le créateur de cette épreuve (et du Paris-Dakar entre autres…) seront proposés lors de cette vente.

Et bien évidemment, des motos de tout terrain seront aussi de la fête. On commence par cette BSA Goldstar 500 cm3 de 1961 sortie, comme la Jawa de la page précédente, d’un musée privé. Elle a, elle aussi, été révisée et remise en route pour la vente. Son estimation est proposée entre 10 000 et 12 000 euros.

BSA Goldstar 500 cm3 1961 (lot n° 16)
BSA Goldstar 500 cm3 1961 (lot n° 16)

 

Pour les p’tits jeunes, Can-Am, c’est un engin à trois roues que l’on croise régulièrement sur la route. Mais au début des années soixante-dix, le fabriquant de ski-doo Bombardier se lance dans la production de motos sous la marque Can-Am. Cette 250 cm3 MX4 de 1978 semble être dans son jus. L’estimation a été fixée entre 2 000 et 3 000 euros.

Can-Am MX4 250 cm3 1978 (lot n° 9)
Can-Am MX4 250 cm3 1978 (lot n° 9)

 

Gros coup de cœur pour cette Yamaha 490 IT de 1983, même si elle sera proposée sans carte grise et avec un réservoir fendu. Elle sera à redémarrer avant de pouvoir reprendre du service. On estime qu’elle vaut entre 3 000 et 4 000 euros.

Yamaha IT 490 cm3 1983 (lot n° 56)
Yamaha IT 490 cm3 1983 (lot n° 56)

 

Les quads font désormais partie du paysage de l’Enduropale. Ce 450 cm3 de chez Honda daté de 2014 vous attend pour une somme comprise entre 4 000 et 5 000 euros.

Quad Honda WTEC 450 cm3 2014 (lot n° 59)
Quad Honda WTEC 450 cm3 2014 (lot n° 59)

 

On se retrouve après la vente pour découvrir les résultats enregistrés.

