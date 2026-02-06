Contrôle technique : le sonomètre a fait des victimes en 2025, le contrôle de la vitesse arrive !

En place depuis avril 2024, le contrôle technique des motos et scooters a vécu en 2025 sa première année complète. De quoi tirer quelques enseignements des chiffres de l’année écoulée.

Si avec 1,2 million de véhicules contrôlés en 2025, les motards ont globalement joué le jeu, les contrôleurs de chez Dekra et consorts n’ont pas eu la main légère sur les nuisances sonores. Depuis l’introduction systématique du sonomètre à l’été 2025, le « chant » des échappements est devenu le juge de paix.

C’est d’ailleurs le point noir du bilan de 2025. Avec 3,2 % de refus uniquement pour bruit excessif, le niveau sonore est la première cause de contre-visite. Cette fois, elle semble bien finie l’époque où une simple « chicane amovible » ou un pot non homologué passait entre les mailles du filet. Aujourd’hui, si les décibels dépassent la valeur inscrite sur votre carte grise (avec une tolérance de 5 dB), c’est le passage par une contre-visite qui s’impose, après mise en conformité de la moto ou du scooter.

Les autres motifs de recalage classiques restent les pneumatiques pour une usure excessive ou déformations, l’éclairage et la signalisation (plaques d’immatriculation non conformes et clignotants fantaisistes), et plus surprenant, les suspensions avec des fuites sur les tubes de fourche ou amortisseurs fatigués.

La fin de la récré pour les 50 cm³ est prévue au 1er mars prochain

Si les gros cubes ont passé l’obstacle en 2025, les cyclomoteurs sont aujourd’hui dans le collimateur pour 2026. À compter du 1er mars, les centres de contrôle vont déployer une nouvelle arme : le céléromètre.

Cet instrument ne sert qu’à une chose : vérifier que le deux-roues de 50 cm³ ne dépasse pas la vitesse fatidique de 45 km/h. Jusqu’ici, le débridage était un secret de polichinelle, demain, il sera synonyme de contre-visite immédiate. Une mesure qui vise à sécuriser un parc L1e (véhicules de moins de 50 cm³) surreprésenté dans l’accidentologie urbaine.

Pour rappel, en 2026 le contrôle technique concerne les motos et scooters immatriculés en 2020 ou 2021. Il faut effectuer le contrôle au plus tard 4 mois après la date anniversaire de la mise en circulation, et impérativement avant le 31 décembre 2026.