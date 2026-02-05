Jawa de retour sur le devant de la scène européenne avec un twin inédit !

Alors que le nom Jawa était devenu ces dernières années l’apanage du marché indien exclusivement via son accord avec Mahindra, la maison mère Jawa Moto reprend aujourd’hui les rênes depuis son fief historique.

La pièce maîtresse de cette renaissance, qui prend les traits de la 730 Twin, une moto au look néo-rétro, est un bicylindre parallèle de 730 cm³ à refroidissement liquide. Avec 75 chevaux à 8 200 tr/min, ce bloc répond aux normes Euro 5 +. Pour Jawa, l’objectif est clair : aller chasser sur les terres de la Yamaha XSR700 et de la Kawasaki Z650RS. Une version bridée à 47 chevaux pour les permis A2 est aussi au programme pour séduire les jeunes permis.

Jawa n’a pas fait les choses à moitié pour sa partie-cycle. La marque a pioché dans le catalogue des meilleurs équipementiers pour rassurer sur la qualité dynamique de la moto : fourche inversée KYB entièrement réglable et mono-amortisseur assorti ou encore étriers radiaux Brembo couplés à un ABS Bosch.

Seul bémol sur la fiche technique : un poids annoncé de 213 kg en ordre de marche, avec un réservoir généreux de 16 litres.

Une moto au look soigné de Café Racer

Esthétiquement, la 730 Twin adopte un phare rond à LED qui n’est pas sans rappeler les productions de MV Agusta, des rétroviseurs en bout de guidon et une boucle arrière courte. Côté techno, Jawa a fait le choix de la simplicité : pas de modes de conduite, mais un écran TFT connecté avec navigation et un système de démarrage sans clé.

La présentation officielle de la Jawa 730 Twin aura lieu en mars 2026 au Salon de Brno. Selon les dernières indiscrétions, Jawa vise un tarif inférieur à 8 500 €.