Jawa 42 FJ : la néo-rétro se modernise

Propriété du groupe indien Mahindra, l’historique marque tchèque Jawa continue d’étoffer sa gamme de moyenne cylindrée avec une déclinaison inédite de sa 42 (Forty Two) : la FJ.

Reposant sur la même base technique que la 42 Bobber, avec son monocylindre Alpha2 de 334 cm3, la 42 FJ développe 29 chevaux et offre un couple maximal de 29,6 Nm.

Présentée comme un hommage au créateur de la marque Jawa, Frantisek Janecek, la 42 FJ apporte une touche de modernité dans la gamme des moyennes cylindrées siglées Jawa, avec dans le viseur la Royal Enfield HNTR 350 ou encore la Honda CB350.

Un modèle pour l'instant réservé au marché indien

Disponible sur le marché indien l’équivalent d’environ 2 100 €, la Jawa 42 FJ repose sur un châssis tubulaire en acier à double berceau et dispose d’équipements modernisés : freins à disques avec ABS à l’avant comme à l’arrière, jantes en alliage de 18 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, double amortisseur arrière réglable, une fourche classique de 41 mm, un éclairage full LED et un compteur numérique.

Avec sa hauteur de selle de 790 mm et son poids de 194 kg tous pleins faits (réservoir de 12 litres), la Jawa 42 FJ se veut accessible et est déclinée en six coloris différents.

De quoi regretter, une fois de plus, que la marque ne soit pas encore importée en France.