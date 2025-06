Benda se met aussi à l'automatique et s'inspire de Honda

Réputée pour ses motos aux looks de gros cruisers, la marque chinoise Benda est distribuée en France par le groupe Magmoto, et propose dans l'Hexagone un catalogue qui s'étoffe régulièrement.

Parmi les modèles disponibles en France, on retrouvera peut-être bientôt son ultime moto, récemment présentée en Chine, la Rock 707, la grande sœur des versions 125 et 300 déjà commercialisées en France.

Le custom est équipé d'un moteur bicylindre en V de 692 cm3, mais surtout d'un système de transmission automatisée quasiment identique à celui déjà disponible sur certains modèles Honda, l'E-Clutch. Une innovation technique qui permet de se passer du levier d'embrayage au moment de monter ou descendre les rapports.

À l’instar du Honda E-Clutch, que l'on retrouvera progressivement sur un panel de modèles de plus en plus large au sein du catalogue de la firme nippone, le système qui équipe la Benda Rock 707 semble posséder deux moteurs différents, un pour engager, et l'autre pour désengager les rapports. Le levier d'embrayage reste toutefois présent.

Les suspensions de la moto chinoise attirent également l'attention, avec, à l'arrière, deux amortisseurs à cartouches séparées.

La moto est également équipée d'un régulateur de vitesse.

Une Benda façon Honda ?

Si Benda mise de prime abord sur un style agressif facilement reconnaissable pour séduire, il semble que la marque chinoise ne laisse toutefois pas de côté les innovations technologiques sur cette nouvelle Rock 707.

Un signe de plus que la production chinoise se fait de plus en plus qualitative, y compris avec des marques inconnues du grand public à l'heure actuelle.

Reste à savoir si cette nouveauté prometteuse arrivera sur le marché français.