Le Honda E-Clutch arrive sur un nouveau modèle de la gamme

Premier système de contrôle automatique de l'embrayage qui permet de passer les vitesses sans toucher au levier d’embrayage signé Honda, le E-Clutch équipe déjà, en Europe, plusieurs modèles de la gamme, et se présente comme une nouvelle alternative au DCT.

Ce système électronique innovant signé développé par le constructeur japonais qui permet de préserver le levier gauche, que l'on peut utiliser ou non et offre une aide au démarrage et à l’arrêt est déjà utilisé, en option, sur les Honda CB650R et CBR650R.

Non commercialisée en Europe, les Honda CMX Rebel 250 et Rebel 250 S Edition viennent d’en être dotées au Japon, et seront disponibles sur le marché local dès le 13 mars prochain.

Le Honda E-Clutch également bientôt disponible sur les Honda Rebel en France ?

Arrivé sur le marché japonais en avril 2017, le petit custom Honda est le modèle le plus vendu dans sa catégorie est donc un modèle très important pour la marque.

Le modèle standard reste malgré tout également disponible en version manuelle, tandis que l'édition S ne sera disponible qu'avec le système d'embrayage assisté.

Pour le modèle 2025, Honda revendique une consommation de 2,86 litres aux 100 km. Côtés tarifs, la Honda Rebel 250 manuelle coûte 638 000 yens (4 019 euros au cours actuel), avec E-Clutch 693 000 yens (4 365 euros) et l'édition S peut être achetée pour 731 500 yens (4 605 euros).

Une innovation technique que l'on pourrait donc prochainement voir également arriver sur le modèle Honda CMX Rebel 500 commercialisé en Europe.