Un sauveur venu d'Asie pour les motos électriques Energica ?

Marque pionnière sur le marché de la moto électrique avec des modèles au tempérament sportif, Energica a déposé le bilan en début d'année 2025 après plusieurs mois de difficultés financières.

Un coup dur pour l'ancien fournisseur unique des motos électriques du championnat du monde MotoE, une catégorie à part entière intégrée aux paddocks MotoGP.

Après le lancement d'une procédure de liquidation judiciaire, la marque pourrait toutefois échapper à la disparition avec l'arrivée d'un nouvel investisseur dans le capital.

Selon le site Internet The Pack, spécialisé dans la mobilité électrique, Energica pourrait être finalement sauvée. Le média a ainsi révélé avoir eu vent d'une « opération passionnante en coulisses qui pourrait être une bonne nouvelle pour le secteur de la moto électrique. Bien que nous ne puissions pas encore partager tous les détails, certaines rumeurs suggèrent qu'Energica aurait probablement attiré l'attention d'un investisseur étranger (probablement basé en Asie). »

Une bonne nouvelle à venir pour Energica ?

Si on n’en sait donc pas plus pour le moment, cette arrivée dans le capital d'Energica, si elle se confirme, permettrait à la marque italienne de ne pas disparaître, comme le confirme le média : « Après deux enchères ratées et le risque sérieux de perte totale de l'entreprise, de ses actifs et de sa technologie, il semble qu'Energica pourrait être sauvée. Cette information est toujours en attente de confirmation officielle, mais d'autres nouvelles pourraient arriver prochainement. »

Une bonne nouvelle en vue pour un marché de la moto électrique qui perd régulièrement des acteurs.