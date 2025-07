Des motos sur Amazon, les soldes Kymco, le retour de Norton et les Honda GB350S, Suzuki GSX-8T et GSX-8TT à l'essai

À la Une cette semaine

Incontournable dans le monde du commerce, le géant américain Amazon vient d'ajouter à son catalogue les motos. Et pas seulement celles pour enfants, comme on en trouvait déjà, mais bel et bien les « vraies » motos. En Inde, il est désormais possible d'acheter une moto comme on achète un téléphone, ou des caleçons, avec deux marques qui se lancent dans l’e-commerce de leurs modèles. Une évolution des modes de consommation que l'on pourrait aussi bientôt retrouver en Europe.

Immatriculés avant le clap de fin de la norme Euro5, deux modèles de scooters équipés du moteur bicylindre de 550 cm3 Kymco sont actuellement en promo : le AK Premium et le trois-roues CV3, qui profitent respectivement de 1 500 euros et 2 000 euros de rabais. Le maxi-scooter Kymco, est donc proposé à 9 999 euros une fois la remise déduite. L’offre du moment donne droit à un avantage client supplémentaire d’une valeur de 500 euros sous forme de remise additionnelle sur le prix public du véhicule, soit un scooter accessible à partir de 9 499 euros. Le CV3 est pour sa part affiché au tarif de 11 999 euros auquel s’ajoutent les accessoires offerts suivants d’une valeur de 500 euros.

Sauvé d'une mort annoncée en 2020 par le géant indien TVS, le constructeur britannique voit désormais se profiler un avenir plus serein. Norton nous donne déjà rendez-vous le 4 novembre prochain, jour de l'ouverture du salon EICMA de Milan. Un renouveau qui sera marqué par la présentation d’au moins six nouveautés dans sa gamme, dont une Superbike et des motos de moyennes cylindrées.

22 chevaux, 178 kg, le tout pour 4 599 €, tels sont les chiffres, peu impressionnants, qu’affiche la nouvelle venue dans la gamme Honda, la GB350S. Grosse 125, roadster A2 ? Que se cache-t-il derrière cet exercice de style au tarif accessible ? Caradisiac Moto en a fait le tour et vous livre ses premières impressions sur cette néo-rétro nouvelle venue sur le marché.

À l'essai cette semaine : les Suzuki GSX-8T et Suzuki GSX-8TT

Double dose d'essai Suzuki cette semaine avec les deux dernières nées de la famille GSX-8, les versions T et TT. Deux motos aux looks rétro qui reposent sur une base commune désormais bien connue : le bicylindre de 776 cm3, mais aux ambitions différentes. Découverte des Suzuki GSX-8T et GSX-8TT.