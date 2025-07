Le Grand Prix MotoGP du Japon s'inscrit dans la durée

C'est un tracé mythique que les pilotes du championnat du monde MotoGP prennent toujours beaucoup de plaisir à arpenter.

Bonne nouvelle, le tracé de Motegi accueillera le MotoGP au moins jusqu'en 2030.

Le contrat entre le circuit et le MotoGP vient en effet d'être prolongé de cinq saisons supplémentaires.

Un rendez-vous incontournable tant le Japon représente un pays important pour la moto, avec pas moins de deux de ses meilleurs représentants présents sur la grille de la catégorie reine : Honda et Yamaha.

Une présence assurée jusqu'en 2030

Une prolongation qui ravit Tsuyoshi Saito, le président de Honda Mobilityland Corporation : « Nous sommes très heureux d’annoncer que nous accueillerons le MotoGP au Mobility Resort Motegi à partir de 2026 et au-delà. Nous continuerons à œuvrer pour le développement des sports mécaniques et pour une gestion durable de nos événements. En tirant parti du cadre naturel exceptionnel de Motegi, nous allons poursuivre nos efforts pour proposer un Grand Prix encore plus attractif, accessible à un public toujours plus large. »

Du côté du promoteur du championnat du monde MotoGP, Dorna Sportson clame également sa satisfaction : « Le Japon est un pays essentiel pour le MotoGP. Motegi offre toujours un spectacle remarquable et constitue une référence en matière d’organisation d’événements. Les fans japonais de MotoGP sont incroyablement connaisseurs, et nous sommes très heureux de confirmer que nous courrons à leurs côtés jusqu’en 2030. »

Ce ne sont assurément pas les pilotes qui s'en plaindront.