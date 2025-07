Objectif 300 km/h pour cette Superbike chinoise

Attention, une nouvelle marque chinoise de motos est sur le point de lancer son premier modèle.

Si le nom « ZXJC », aussi appelée ZXMoto ne nous dit rien, derrière, se cache Zhang Xue. Et si cela ne vous parle toujours pas, sachez juste qu'il s'agit du fondateur de Kove, une marque qui commence petit à petit à se faire un nom sur le marché européen.

Et pour une première, la firme chinoise entend frapper fort, avec le développement d'une Superbike, baptisée 820RR qui ambitionne de venir chatouiller la barre symbolique des 300 km/h.

Sur le papier, les chiffres sont prometteurs : un moteur trois-cylindres de 819 cm³ développant 150 chevaux à 13 000 tr/min pour un couple de 85 Nm à 10 500 tr/min et un poids à vide de seulement 168 kg. Le tout est géré par une centrale inertielle à six axes avec contrôle de traction en virage et ABS Bosch, également actifs en courbe. Le bloc est par ailleurs intégré dans un cadre en aluminium.

Une nouvelle marque chinoise bientôt en Europe ?

Cette Superbike ne devrait pas rester seule au catalogue bien longtemps puisqu'une moto tout-terrain devrait partager ce moteur prochainement.

Une cross de 450 cm3 et un cruiser de 650 cm3 sont également évoqués, sans que l'on en sache plus pour le moment.

Des modèles que l'on pourrait en revanche découvrir de plus près lors du prochain salon de Milan en novembre prochain, grand rendez-vous annuel de l'industrie moto.

Quant à une arrivée sur les marchés européens, nous l'avons désormais appris, il ne faut jamais dire jamais…