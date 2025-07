Kymco brade ses derniers scooters Euro5

Il y a des affaires à faire chez Kymco.

Le constructeur taïwanais vient d'annoncer une offre commerciale estivale qui a tout du bon plan pour les clients.

L'opération commerciale associe une remise avec une sélection d’accessoires offerts à valoir sur des véhicules Euro5 en stock, déjà immatriculés fin 2024 avec zéro kilomètre, avant la fin de la commercialisation en concession des modèles Euro5.

Le premier modèle à bénéficier de cette offre est le scooter AK Premium. Le maxi-scooter Kymco, animé par un bicylindre de 550 cm3 profite d’une remise conséquente à valoir sur l’acquisition d’un modèle Euro5 zéro kilomètre immatriculé fin 2024. Proposé à 9 999 euros une fois la remise de 2 000 euros déduite, l’offre du moment donne droit à un avantage client supplémentaire d’une valeur de 500 euros sous forme de remise additionnelle sur le prix public du véhicule, soit un scooter accessible à partir de 9 499 euros.

Deux des scooters de la gamme Kymco en promo

Le second modèle remisé est le scooter trois-roues CV3, lui aussi animé par le moteur de 550 cm³ développant 51 chevaux. Depuis le 8 juillet et jusqu’au 30 septembre 2025, la marque propose un avantage client de 1 500 euros au travers d’une remise de 1 000 euros et d’un pack d’accessoires d’une valeur de 500 euros. Cette offre concerne là aussi des véhicules Euro5 immatriculés fin 2024 avec zéro kilomètre, au tarif de 11 999 euros auquel s’ajoutent les accessoires offerts suivants d’une valeur de 500 euros : un top-case GIVI Blade Tech de 47 litres avec support, platine, dosseret passager et un support téléphone.