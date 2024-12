Que valent les deux scooters 125 thermiques les moins chers du marché ?

2. Comparatif scooter 125 – Voge SR1 vs Kymco Sky Town - Sur la route : pourquoi payer plus cher !

C’est évidemment d’Asie que nous viennent les deux scooters 125 thermiques les moins chers du marché français, commercialisés dans par un réseau de concessionnaires digne de ce nom (280 pour Kymco, 130 pour Voge) . Plus précisément de Taïwan pour le Kymco Sky Town 125 à 2 999 € et de République Populaire de Chine pour le Voge SR1 (marque premium du constructeur géant Loncin) affiché 2 995 €, mais proposé en promotion officielle à 2 595 € jusqu'à la fin de l'année .

Pour ce prix, les deux marques concurrentes proposent des machines carénées relativement similaires, à jantes de 14’’ (avant) et 13’’ (arrière), motorisées par de petits monocylindres longue course 4 temps, 2 soupapes, de 125 cm³ aux cotes presque identiques et à la puissance comparable (8,2 kW à 8 500 trs/mn pour le Sky Town et 8,5 au même régime pour le Voge) et disposant d’une transmission par courroie.

Si leur style diffère sensiblement, les deux concurrents se rejoignent sur le plan technique. Dans les deux cas, les châssis sont constitués d’un cadre en treillis tubulaire et suspendus par une fourche télescopique de faible diamètre associée à un combiné amortisseurs non réglables.

Avec un disque avant de 240 mm pincé par un étrier flottant 2 pistons et un disque arrière de 220 mm pincé par un étrier 1 piston, les freins du Voge SR1 sont plus conséquents et équipés d’un système ABS. Mais cet équipement supplémentaire additionné au refroidissement liquide dont bénéfice le moteur de ce scooter porte le poids à 139 kg pleins faits. Soit 13 kg de plus que le Kymco.

Avec ses 126 kg pleins faits, le scooter taïwanais est en effet plus léger : son moteur est refroidi par air et ce Kymco n’est pas équipé d’ABS. Ses disques de frein de 220 et 200 mm sont pincés par un étrier avant 3 pistons et arrière 1 piston… le circuit de freinage est combiné, comme l’exige le minimum légal d’homologation d’une 125 cm3 : le levier de frein droit actionne uniquement l’étrier avant, le levier gauche commande les deux étriers.

L’équipement diffère aussi très nettement : les deux modèles s’équipent de tableaux de bord lisibles et affichant le strict nécessaire complets (vitesse, compte-tour, jauge de carburant et trip, température d’eau pour le Voge). Cependant, le LCD monochrome dépourvu de réglage de luminosité est éblouissant de nuit. Le petit TFT couleur à caractères clairs sur fond noir est nettement plus agréable.

Aussi, outre son ABS, le Voge reçoit un anti patinage TCS, un système de démarrage sans clé et une dash cam (qui fonctionne à l’aide d’une application smartphone et nécessite une carte SD). Contrairement au Sky Town, le SR1 dispose de warnings.

Aucune de ces machines ne bénéficie de frein de parking. Kymco ne propose même pas de coupe-circuit… Quant à Voge, le bouton rouge ne coupe que l’injection : lorsqu’il est enfoncé, le démarreur tourne quand même mais le véhicule ne démarre point : curieux !

En revanche, Kymco propose le coffre sous selle le plus utilisable des deux machines : notre casque Shark RS Jet Carbon témoin y entre sans problème, de même qu’un sac à dos, alors que celui du Voge est peu pratique : le refroidissement liquide a sans doute contraint les designers à réduire la profondeur de la baie : le RS Jet n’y entre pas mais pas en totalité : la selle ne ferme plus.

Kymco offre aussi un top-case bien pratique ainsi qu’une double prise accessoire (UBS et USB-C) et deux vide-poches…

Contre une seule prise USB située à l’intérieur de l’unique vide-poches pour le Voge.