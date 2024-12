Que valent les deux scooters 125 thermiques les moins chers du marché ?

Idéales en usage urbain, ces deux machines chinoises n’ont rien à envier à leurs concurrentes japonaises directes proposées 600 € plus chères, et même un peu plus de 1 000 € si on considère la promotion appliquée au Voge SR1. Si le Kymco Sky Town est un peu plus rustique (pas d’ABS, contacteur à clé), le Voge SR1 est aussi bien équipé que les Yamaha NMax et Honda PCX, deux engins qui protègent peu.

Quant à comparer le Sky Town et le SR1, donc pour conclure cet essai, ces deux machines proposées au même prix à 5 € près se valent en matière de performances. Le Voge SR1 est beaucoup mieux équipé (ABS, TCS, tableau de bord couleur, démarrage sans clé, double optique) mais il manque de protection et son tunnel central large empêche de soustraire les jambes et les pieds au flux d’air et son coffre sous selle est moins pratique.



Globalement, la protection supérieure du Kymco est un avantage indéniable sur voie rapide et son guidon plus ouvert est agréable ; avec sa garantie 5 ans, ses nombreux concessionnaires et son poids inférieur, il gagnerait le match : mais la promotion actuelle appliquée par la DIP positionne le Voge SR1 à 2 595 € jusqu’au 31/12: dans ces conditions, et si l’utilisation est principalement urbaine, ce dernier est tout bonnement imbattable !

Kymco Sky Town

Caradisiac a aimé

Protection

Moteur

Confort

Grand coffre sous la selle

Garantie 5 ans Caradisiac n'a pas aimé Pas d'ABS

Prise au vent (top-case ?) Voge SR1 Caradisiac a aimé Tarif

ABS Caradisiac n'a pas aimé Protection

Petit coffre

Fermeté

Les fiches techniques respectives