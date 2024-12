Que valent les deux scooters 125 thermiques les moins chers du marché ?

Bien qu’il s’agisse de deux scooters urbains les différences de philosophie apparaissent immédiatement lorsqu’on compare les deux concurrents.

Le Voge SR1 paraît très compact, mais aussi plus large. Sa selle est plus épaisse et son assise, plus haute. Aussi le double optiques Voge donne un regard plus agressif.

Le Kymco paraît plus long et plus fin. Mais cette apparence est due à la présence du top-case car les dimensions (que vous pouvez découvrir dans notre fiche technique) se valent.

En selle !

Quoi qu’il en soit, les impressions diffèrent en selle : sur le Voge, l’assise est haute, le guidon, étroit et le tunnel central très large empiète sur les marche pieds. On est posé sur le SR1 tandis qu’on s’intègre au Sky Town. Aussi, le mini pare-brise n’offre pas une protection très efficace : comme le constructeur ne propose pas d’élément optionnel haut, il faudra rajouter une centaine d’€ pour obtenir un des éléments beaucoup plus conséquents proposés sur le marketplace chinois bien connu.

Le Kymco est beaucoup plus accueillant : on est assis plus bas, on s’intègre presque. La selle est moins ferme et le tunnel central plus étroit permet de caser les pieds à plat, et offre plus de place aux semelles si on préfère la position pieds en avant.

Le pare-brise est beaucoup plus large et plus haut. Le haut du buste et la tête sont néanmoins exposés mais cela reste quand même nettement plus vivable que sur le Voge. De plus, le guidon est plus ouvert. Le Kymco est globalement plus agréable.

Le scooter taïwanais est aussi plus vif au démarrage, sa poignée de gaz semble connectée de manière plus directe avec le moteur. Les 10 kg de moins l’avantagent sans doute nettement. Aussi, le Kymco atteint plus facilement les 90 km/h et navigue plus facilement au-dessus de 100. Les deux machines peuvent ainsi tutoyer les 110 km/h compteur, mais avec difficulté ! Et à ses vitesses, le Kymco s’avère assez instable, probablement à cause de la prise au vent opposée par le top-case. En conduite sportive, si on peut dire, disons plutôt, quand on entre fort en rond-point, le guidon plus large du Sky Town offre un meilleur contrôle du train avant. Mais pas plus : aucune de ces machines n’est sportive ; les deux offrent en revanche une tenue de route saine.

Voge propose quand même un meilleur confort de roulage : les suspensions, à moins que ce soit les pneumatiques, où la selle, filtrent mieux les imperfections de la route. Le confort est un poil meilleur mais évidemment, le manque de protection ne permet pas d’en profiter, surtout quand la météo est exécrable comme en ce début d’hiver.

C’est là que le Kymco prend un net avantage : la protection aérodynamique offerte est très convaincante à tel point que l’on peut se permettre de laisser le pantalon de pluie dans le coffre lors de petites pluies fines !

Au freinage

On craignait un peu l’absence d’ABS du Kymco mais les pneumatiques Kanda accrochent, l’attaque du frein avant est très douce et le frein arrière, plus mordant : actionner l’avant n’occasionne pas de blocage de roue et lorsqu’on plante l’arrière, c’est la roue arrière qui bloque en premier, cela reste donc contrôlable et relativement sécuritaire. Le SR1 ne prend pas vraiment l’avantage avec son ABS car ses pneumatiques adhèrent moins sur l’angle : les Helios glissent très vite sur les bandes blanches humides, l’attention est de rigueur.