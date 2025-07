Un pays interdit totalement les motos thermiques

Si la mobilité électrique peine encore à s'imposer en Europe, avec des chiffres de vente qui ne décollent pas, certains pays ont décidé de faire la transition à marche forcée en ce qui concerne les deux-roues.

Le gouvernement vietnamien vient ainsi de prendre une mesure radicale : interdire les motos et scooters thermiques à partir de juillet 2026.

Une décision loin d'être anodine dans un pays où la capitale, Hanoï, voit défiler chaque jour près de sept millions de deux-roues dans ses rues (pour huit millions et demi d'habitants).

Le principal argument des autorités locales pour justifier cette interdiction est la pollution. Problème, ce mode de transport est aujourd'hui le plus prisé des habitants, très loin devant la voiture.

Les motos thermiques bannies du Vietnam dans un an seulement ?

Pourtant, dans un an, il faudra s'en passer, ou rouler en deux-roues électrique. Déjà, les constructeurs proposant motos, scooters mais aussi voitures électriques se frottent les mains (au premier rang desquels le géant local VinFast), et se réjouissent de cette interdiction à venir des véhicules thermiques.

En revanche, du côté des utilisateurs de motos et scooters thermiques au quotidien, que ce soit les particuliers comme les professionnels (taxis, livreurs, etc.), c'est la douche froide, et on imagine mal l'ensemble de la population passer à l'électrique dans un délai aussi court, et ce même si le gouvernement compte mettre en place des aides et incitations financière pour favoriser la transition.