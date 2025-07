Les motos débarquent sur Amazon !

Devenu incontournable dans le monde du commerce, le géant américain Amazon a conquis le monde entier avec des millions de références accessibles en seulement quelques clics directement depuis son canapé.

Une catégorie vient de rejoindre le catalogue infini d'Amazon : les motos.

Et pas seulement celles pour enfants, déjà disponibles, mais bel et bien les « vraies » motos.

En Inde, il est désormais possible d'acheter une moto comme on achète un téléphone, ou des caleçons.

La start-up startup Oben Electric a ainsi lancé son modèle Rorr EZ, une moto urbaine garantie huit ans, directement sur Amazon, devenant ainsi le premier fabricant du pays à vendre des motos électriques en un seul clic sur la plateforme.

Le modèle peut être commandé directement sur Amazon Inde en deux versions : une avec batterie de 3,4 kWh pour environ 1 500 € et une autre avec batterie de 4,4 kWh pour cent euros de plus.1 Il promet une autonomie allant jusqu'à 175 km et une vitesse de pointe de 95 km/h.

En délaisser les canaux de distribution traditionnels, Oben a ouvert la voie à d'autres constructeurs.

Des motos accessibles en quelques clics seulement

Un créneau immédiatement emprunté par un second constructeur, d'un tout autre calibre celui-ci : Bajaj. Le quatrième constructeur mondial en termes de production et ventes de deux-roues et nouvel actionnaire majoritaire de KTM, a suivi le mouvement en Inde, en investissant la plateforme américaine.

On retrouve ainsi un très grand nombre de ses modèles directement accessibles sur Amazon Inde : des Pulsar NS et S, la Dominar 250, l'Avenger, etc., ainsi que plusieurs scooters aux ambitions plus urbaines.

Une première pour un constructeur de cette importance qui pourrait décider d'autres marques à investir le gigantesque catalogue des références proposées par Amazon dans le monde entier. Et comme n'importe quel article disponible sur la plateforme, la moto est ensuite livrée directement à son nouveau propriétaire.

Et on voit mal comment cette première indienne n'arrivera pas jusqu'en Europe par la suite.

Gageons que bientôt, chez nous, il sera aussi possible de remplir son panier Amazon de sa future monture.