Norton annonce son grand retour et donne rendez-vous

Faire table rase du passé, et repartir sur de nouvelles bases.

C'est le choix fait par Norton Motorcycles.

Après un épisode malheureux sous la direction de Stuart Garner, la marque anglaise revit aujourd'hui grâce à son nouveau propriétaire, le géant indien TVS.

Sauvé d'une mort annoncée, le constructeur britannique voit désormais se profiler un avenir plus serein.

Pour cela, Norton nous donne déjà rendez-vous le 4 novembre prochain. Un jour qui n'a rien d'anodin puisque ce sera celui de l'ouverture du salon EICMA de Milan.

Norton profitera donc de l'évènement numéro 1 du monde moto pour entamer le nouveau chapitre de son existence.

Un renouveau qui sera marqué par la présentation de nouveautés dans sa gamme. Si on ignore encore l'identité exacte des futurs modèles qui seront dévoilés au début du mois de novembre, la marque a pris la peine de préciser qu'il s'agira d' « une nouvelle ère ».

Une nouvelle gamme de motos pour Norton

Propriété de TVS depuis 2020, Norton entend lancer dans les mois qui viennent jusqu'à six nouvelles motos de moyennes cylindrées. Des motos inédites dont on devrait donc avoir une idée plus précise dans seulement quelques semaines, comme cela avait déjà été annoncé par Sudarshan Venu, le directeur général de TVS.

Outre la Superbike à quatre-cylindres, trois motos sont même attendues sur le salon milanais, avant une commercialisation en Europe (dont la France) d'ici le début de l'année 2026.

Norton l'annonce, ces nouveautés s'inscriront dans l'héritage de la marque, tout en apportant un vent nouveau dans la gamme et en promettant même de l'inattendu…