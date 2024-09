Norton Commando by FCR : simple et radicale

Spécialisé dans la préparation de modèles Triumph et BMW, l'atelier FCR Original, basé à Chauvigny, près de Poitiers a dévoilé son ultime création : la Norton Commando.

Un projet unique qui se démarque assez nettement de ses productions habituelles, qui repose cette fois sur une base peu commune : une Norton Commando Mark III de 1975, dont une restauration complète a été réalisée pour l'occasion.

« Une fois le design arrêté, la chasse aux pièces a commencé. Notre plan était de construire un bel objet capable de rouler. La mécanique a donc été démontée et entièrement rénovée. Du vilebrequin à la culasse - sur laquelle une pipe d’admission en Y a été installée. Avec un seul carburateur commun le twin paraît plus étroit encore - en passant par les pistons et la segmentation, la pompe à huile, nous avons tous remis en état » précise Sébastien Guillemot, le créateur de l’atelier FCR Original.

Côté technique, la moto se distingue par une fourche Ceriani, des jantes Borrani en aluminium de 18 pouces à l'avant et à l'arrière dont les rayons sont montés sur des moyeux réalisés spécifiquement par l'atelier pour ce modèle. En continuité avec la fourche, les tés ont bénéficié d'un traitement de surface, laissant apparaître le logo de l'atelier.

Une moto entièrement restaurée par FCR

« Je désirais un Café Racer authentique, façonné avec du métal et une touche de cuir. Mon objectif était de mettre en valeur le moteur, avec ses finitions en noir et aluminium poli. Au moment du démontage, j'ai saisi l'occasion de lui donner un aspect distinctif. Ainsi, nous avons choisi de peindre le haut du moteur en noir. Pour les échappements, nous avions une vision précise dès le départ. Cependant, le chemin de la conception à la réalité n'a pas été sans défis... Nous avons dû employer beaucoup de technique à la cintreuse pour obtenir une double sortie parfaitement parallèle. Nous avons effectué des travaux à chaud pour les parties près des culasses et à froid pour le reste » continue Sébastien Guillemot.

Parmi les autres caractéristiques techniques de la Norton Commando revue par FCR Original, on peut souligner le réservoir et la coque arrière en aluminium, la selle réalisée sur mesure, un phare Bates, un feu et des clignotants piochés dans le catalogue des pièces siglées FCR, des suspensions Shocks Factory, des freins ABM ou encore une ligne d'échappement inox.