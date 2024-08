Norton promet le meilleur avec le soutien de TVS Motor

Sudarshan Venu, directeur général de TVS Motor Company, a déclaré : « Notre vision, notre engagement et notre investissement dans la marque Norton entrent dans une phase passionnante. Nous sommes impatients de partager cela avec les motards du monde entier. » Grâce au soutien de TVS Motor, Norton se redynamise en tant que marque mondiale dirigée par une équipe forte et dynamique.

TVS Motor a investi 200 millions de livres sterling pour le développement de nouveaux produits, des installations, la recherche et développement, ainsi que l'ingénierie de qualité de classe mondiale. Norton suivra la philosophie « Design, Dynamisme et Détail » de l'entreprise. Les lancements de produits débuteront l'année prochaine, avec six nouveaux modèles prévus au cours des trois prochaines années. Norton prévoit de s'étendre initialement aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Inde.

Lors du Festival of Speed de Goodwood, Sudarshan Venu a présenté l'expansion de l'équipe de direction de Norton Motorcycles et l'investissement dans l'entreprise. Parmi ces nominations, Richard Arnold, ancien PDG du club de football de Manchester United, a été nommé directeur exécutif de Norton.

Dr Robert Hentschel, directeur général de Norton Motorcycles, a ensuite donné un aperçu du développement et de l'ingénierie des modèles actuels et à venir de Norton. Grâce à l'investissement de TVS, Norton a revitalisé sa recherche et développement.

Le Dr Hentschel a déclaré : « L'investissement dans la recherche et le développement et le leadership nous permettent de proposer six produits passionnants dans des pays du monde entier, avec une qualité et une échelle de classe mondiale. » Il a souligné que c'est le début d'une nouvelle ère de succès pour Norton, en mettant l'accent sur le design, la maniabilité et les détails.

Richard Arnold a discuté de l'avenir de la marque, notamment de la position de Norton sur la scène mondiale avec une distribution globale imminente, tout en honorant l'héritage de Norton. Norton a investi 2,3 millions de livres sterling dans le développement, la fabrication et la réingénierie des plateformes Commando et V4, permettant ainsi de clore un chapitre important et de se concentrer sur l'avenir.

Richard Arnold a déclaré : « L'héritage de Norton est vaste et joue un rôle crucial dans notre développement en tant que marque mondiale. Il est important pour nous de donner la priorité à nos clients, tant dans le présent que dans le futur, non seulement avec les nouvelles motos, mais aussi à chaque point de contact de l'expérience Norton. » Avec ces développements, Norton Motorcycles se prépare à une expansion internationale significative, tout en restant fidèle à son héritage et en visant une qualité de classe mondiale.