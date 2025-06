Norton annonce de nouveaux modèles dont des motos au moteur BMW

Le rachat de Norton par le géant indien TVS en 2020 permet de nouveau d'entrevoir un avenir un peu plus serein pour le constructeur anglais après une période pour le moins compliquée sous la direction de Stuart Garner.

Poursuivant sa reconstruction, Norton est désormais bien décidé à retrouver une place plus digne de son histoire sur le marché moto mondial.

Si la marque s'est pour le moment contentée de s'appuyer sur des modèles connus pour redorer son blason, Norton entend également développer des motos inédites.

Elle peut notamment s'appuyer pour cela sur sa nouvelle usine de Solihull, en Angleterre, située non loin de son siège historique de 1898.

Comme l'a révélé Sudarshan Venu, le directeur général de TVS dans une entrevue accordée à la chaîne de télévision indienne CNBC : « Je crois avoir déjà mentionné six produits, dont quatre seront disponibles à l'été 2026 sur les quatre marchés européens que sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, et bien sûr aussi en Inde », Norton entend apporter du neuf dans sa gamme.

Des nouvelles motos siglées Norton bientôt présentées

« C'est donc vers cette direction que nous nous dirigeons, en commençant par le lancement de la superbike quatre cylindres à l'EICMA, puis nous présenterons les trois autres produits à l'EICMA ou peu après, qui seront disponibles sur le marché début 2026. Ils sont tous à un stade de développement avancé » poursuit le dirigeant indien.

La marque, qui sera en charge de la fabrication de l'inédit moteur bicylindre 450 cm3 de BMW, que l'on retrouvera au cœur de la future F 450 GS, en profitera également pour décliner une motorisation identique sous son propre logo avec une nouvelle gamme de moyennes cylindrées. Une info confirmée par Venu lui-même : « vous verrez des versions Norton et TVS utiliser une plateforme similaire dans les mois à venir. C'est donc dans cette direction que je pense que notre partenariat se dirige. »

De quoi faire de l'ombre à la nouvelle famille 400 de Triumph, également produite en Inde par le concurrent Bajaj ?