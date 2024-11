Une nouvelle mini BMW GS en approche !

Avec la BMW Concept F 450 GS, qui est presque prête pour la production, BMW Motorrad nous donne, sur son stand du salon de Milan, un premier aperçu de sa nouvelle BMW GS accessible aux permis A2. Un modèle qui viendrait se positionner entre la BMW G 310 GS et les BMW F 800/900 GS.

« La BMW Concept F 450 GS porte l'ADN caractéristique de la famille GS », déclare Alexander Buckan, responsable du design de BMW Motorrad. « Nous avons réussi à concevoir le Concept avec l'attrait dynamique et sportif de notre grande icône tout-terrain dans un gabarit particulièrement compact. »

Comme pour le style Trophy de la BMW R 1300 GS, le concept BMW reprend la palette de couleurs bleu, blanc et rouge avec la teinte de base Racing Blue métallisé.

Cette mini-GS repose sur un moteur bicylindre en ligne développé à partir de zéro et, grâce à un décalage d'allumage spécial, jamais utilisé auparavant. Répondant à la classe A2, il délivre la totalité des 35 kW (47,5 chevaux) et fournit un couple supérieur, même à bas régime.

Sur le plan du châssis, la BMW Concept F 450 GS est équipée d'une fourche inversée entièrement réglable et d'un amortisseur asservi à la charge, s'inspirant de la technologie utilisée dans le domaine du rallye-raid et de l'enduro. Avec un poids annoncé proche des 175 kg, la BMW Concept F 450 GS peut aussi compter sur l'ABS PRO BMW Motorrad (sensible à l'angle d'inclinaison) à un frein haute performance, en passant par des modes de pilotage librement configurables. La connectivité BMW embarquée et l'écran TFT de 6,5 pouces permettent de connecter la moto, le smartphone et d'autres accessoires.

Du côté de BMW, on confirme la proximité entre le concept dévoilé à Milan, et la version définitive qui sera lancée sur le marché dès 2025 : « Compte tenu de l'orientation tout-terrain de la BMW Concept F 450 GS, nous mettrons en œuvre une moto aussi proche que possible de ce concept. Nous ajusterons seulement la hauteur de la selle pour une meilleure accessibilité et une meilleure maniabilité. Pour remplacer les roues à rayons croisés (19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière), des roues légères mais très résistantes en aluminium moulé de mêmes dimensions sont également envisageables. »

Une nouveauté qui fera à coup sûr parler d'elle dans très peu de temps.