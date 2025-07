Un nouveau coloris tout en sobriété pour la Royal Enfield Guerrilla 450

Inaugurée avec la nouvelle génération de la Royal Enfield Himalayan 450, la plateforme « Sherpa 450 » se retrouve également au cœur d'une déclinaison roadster/scrambler, avec la Guerrilla 450, un modèle présenté l'été dernier par le constructeur indien.

Le moteur monocylindre de 452 cm3 développe 40 chevaux à 8 000 tr/min, pour un couple de 40 Nm à 5 500 tr/min, avec plus de 85 % du couple disponible dès 3 000 tr/min. Le refroidissement est liquide et la transmission à 6 vitesses.

Une motorisation de moyenne cylindrée intégrée dans un cadre tubulaire en acier à double longeron. Le réservoir de carburant contient 11 litres, pour un poids total de la moto tous pleins faits de 184 kg.

Un roadster indien qui joue la carte de la sobriété

Côté modernité, on trouve des phares à LED, clignotants avec feu arrière intégré et deux modes de conduite : Performance et Eco. L’instrumentation digitale ronde de quatre pouces est aussi commune avec le trail Himalayan 450. Elle incorpore nativement une navigation Google que l’on peut activer et dont on peut choisir le type d’affichage : partiel ou quasi intégral.

Lancée à l'été 2024, la Royal Enfield Guerrilla 450 était jusqu'ici déclinée en coloris Playa Black (5 690 euros), Yellow Ribbon (5 750 euros) ou Brava Blue (5 750 euros). Trois teintes désormais rejointes par le coloris Smoke Silver, un gris métallisé disponible à partir de 5 690 euros.