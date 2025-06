La Royal Enfield Himalayan électrique roule déjà

Alors que la Royal Enfield Himalayan 450 a été lancée sur le marché il y maintenant plus d'un an, le constructeur indien poursuit le développement de la déclinaison électrique de son aventurière.

Présentée pour la première fois lors de l'édition 2023 du salon EICMA de Milan, celle qui n'était alors qu'un prototype se rapproche désormais de la production en série.

En témoignent les récents clichés publiés par nos confrères indiens de Rushlane, qui offrent un aperçu de deux versions avancées du modèle surprise sur les routes locales.

Royal Enfield poursuit donc le développement de la déclinaison électrique de son trail avec des essais routiers qui augurent d'une présentation officielle qui se rapproche désormais à grand pas.

Les deux motos reposent sur un cadre et une boucle arrière en aluminium et sont équipées d'une selle monobloc, d'un éclairage full LED, d'un pare-brise réglable et d'une instrumentation TFT de sept pouces.

On retrouve également des jantes à rayons montées de pneus Bridgestone Battlax Adventurecross.

Une présentation imminente pour la Royal Enfield Himalayan électrique ?

Le freinage de cette Royal Enfield Himalayan électrique est confié à un simple disque à l'avant comme à l'arrière, mordu par des étriers Nissin, tandis que la suspension de la moto est assurée par des éléments Öhlins, entièrement réglables, à l'avant, via une fourche inversée de gros diamètre et à l'arrière avec un mono-amortisseur placé en position centrale.

Vu l'état d'avancement des deux motos surprises en Inde, on peut maintenant espérer une présentation officielle avant même le prochain salon de Milan, prévu pour le début du mois de novembre.