Des promos sur la Royal Enfield Super Meteor 650

Arrivée sur le marché il y a maintenant plus de deux ans, la Royal Enfield Super Meteor 650 est la déclinaison la plus cruiser de la gamme des twins 650 de la firme indienne.

Elle repose comme le reste de ses sœurs sur le bicylindre calé à 270° de 648 cm3 à simple arbre à came en tête et à refroidissement par air développant 47 chevaux. Le cruiser, dont la selle est perchée à seulement 740 mm, dispose également d'une roue avant de 19 pouces contre 16 pouces à l'arrière, et d'un empattement relativement long.

Si elle se passe d'un accélérateur électronique, la faute à la présence d'un bon vieux câble, et n'a pas succombé à la modernité avec un écran TFT, la Super Meteor dispose malgré tout d'une prise USB. Son réservoir de 15,7 litres permet en théorie d'effectuer plus de 350 km, tandis que l'on apprécie le bouchon typé Monza.

Le cruiser indien en promo

Jusqu'au 31 juillet prochain, l'importateur de la marque indienne en France, la SIMA propose une offre exceptionnelle sur la Super Meteor 650, 500 € de remise ou d’avantage client pour tout achat effectué avant cette date.

L'offre est valable sous deux formes différentes : soit une remise immédiate de 500 € sur le prix de vente de la moto (affichée à partir de 7 890 euros), soit un bon d’achat de 500 € valable sur les accessoires ou vêtements Royal Enfield.

L’offre promotionnelle sur la Royal Enfield Super Meteor 650 est valable dans la limite des stocks disponibles, selon les modèles, coloris et accessoires en stock pendant l’opération.