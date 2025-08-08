Honda tease son nouveau moteur V3

Dévoilé à la surprise générale lors de la dernière édition du salon EICMA de Milan, le nouveau moteur V3 avec compresseur électrique développé par Honda devrait bientôt arriver sur un premier modèle.

En attendant de découvrir ce bloc inédit animer une moto de la gamme, on se contente pour le moment du bruit que produira le moteur, grâce à un récent teaser publié par la marque japonaise.

La motorisation, qui est encore en développement du côté du Japon, dispose d'une architecture V3 à 75°, d'un refroidissement liquide et devrait équiper des modèles de grosse cylindrée (entre 800 et 1 000 cm3) tout en restant extrêmement compacte. Un avantage pour l'intégrer dans différentes déclinaisons.

Et alors que la presse japonaise évoque la présentation possible d'un premier modèle dans les prochaines semaines (baptisé V3R), avec une arrivée sur le marché dès 2026, Honda fait monter le suspense autour de sa nouvelle motorisation.

Sans trop en dévoiler ni préciser de date officielle de présentation pour le moment, la firme japonaise confirme par cette courte vidéo l'imminence d'échéances importantes concernant son inédit bloc V3 suralimenté.

Présentation imminente pour la première moto V3 avec compresseur électrique Honda ?

Un moteur dont on entend à cette occasion, et pour la première fois, le souffle, à la fin de la vidéo (dans les 15 dernières secondes de la vidéo).

Une chose est sûre, ce moteur intrigue par sa conception et son intégration dans une nouvelle gamme de motos intégrée au catalogue de Honda dès l'année prochaine.

On peut sans doute compter sur la marque nippone pour entretenir le suspense et maintenir les plus impatients sous pression jusqu'à la grande révélation espérée au plus tard lors de l'édition 2025 du salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 4 au 9 novembre.