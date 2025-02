Le Honda V3 avec compresseur électrique roule déjà

Verra-t-on le nouveau trois cylindres en V équipé d’un compresseur électrique en action lors de la prochaine épreuve d’endurance des 8 Heures de Suzuka ?

Selon nos confrères japonais de Young Machine, un premier prototype équipé de cette technologie inédite présentée par Honda pourrait concourir sur l’épreuve dans la catégorie Expérimentale réservée aux motos en développement.

Dévoilé lors de la dernière édition du salon EICMA de Milan en novembre 2024, le V3 Honda équipé d’un compresseur électrique avait alors fait sensation.

Une première en compétition pour le V3 Honda ?

Revenant sur cette première présentation, le directeur général de la division "moto électrique" de Honda, Hiroki Mihara a fait une confession alléchante et révélant qu’il avait déjà pris le guidon d’un prototype embarquant ce nouveau moteur. Un premier prototype roulant à propos duquel le dirigeant japonais a expliqué : « Nous le voyons comme un nouveau défi dans le domaine des moteurs à combustion interne. L’objectif est de rendre la conduite d’une moto encore plus amusante et de faire de la possession d’une de ces motos quelque chose de spécial. Non seulement il offre de grandes performances, mais il consomme également très peu d’essence et émet peu de gaz polluants. Nous continuons à développer le produit dans le but de le produire en série », avant de poursuivre, répondant à un journaliste : « J'ai conduit la moto à Kumamoto (dans le sud du Japon, où Honda a une usine) il y a deux semaines. Ça va très bien. Je ne peux pas dire quelle est la cylindrée exacte, mais le moteur et la carrosserie seront compacts. C'est une moto légère avec un compresseur à commande électronique. Cela donne beaucoup de puissance. »

Un premier prototype que nous devrions découvrir dans peu de temps si les essais s’avèrent concluants, ce qui semble le cas aux dires du dirigeant nippon.