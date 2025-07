Honda CUV e: Le nouveau scooter électrique qui électrise la ville… et la France !

Issu de la plateforme de l’EM1 e:, le CUV e: joue la carte de la maturité. Son moteur électrique de 6 kW, délivrant un couple de 22 Nm, est alimenté par deux batteries amovibles Honda Mobile Power Pack e:. Résultat : des accélérations progressives, une vitesse de pointe proche d’un thermique et surtout, plus de 70 km d’autonomie.

Le CUV e: adopte un cadre en acier ouvert robuste, associé à une fourche de*ø 26 mm et un monoamortisseur déporté. Ses roues de 12 pouces garantissent confort et agilité, même dans le trafic dense. Côté design, Honda soigne les détails : lignes fluides, plancher plat, rangements astucieux sous la selle ou dans le tablier, éclairage full LED et finitions soignées.

Un scooter taillé pour la ville moderne

Cerise sur le gâteau, la version Connected intègre un écran couleur TFT 7 pouces et la toute nouvelle app Honda RoadSync Duo, qui offre navigation intelligente, météo, alertes de sécurité, antivol avec géolocalisation et mises à jour OTA.

Disponible dès août/septembre en blanc, noir mat ou argent, le CUV e: sera proposé à partir de 3 999 €, tandis que la version connectée s’affiche à 4 599 €.

Honda confirme ainsi son ambition : proposer 30 modèles électriques d’ici 2030 et viser la neutralité carbone en 2040.