ActualitE

Une trottinette électrique à 200 km/h et au prix d'une Superbike

Dans Moto / Nouveauté

Jérôme Burgel

La société britannique Bo, issue de l’univers très pointu de la Formule 1, vient de présenter un engin électrique radical qui défie toutes les conventions : le Turbo. Ni moto, ni voiture, ni trottinette classique, ce deux-roues électrique se positionne comme l’un des véhicules les plus extrêmes jamais produits dans sa catégorie.

Son prix ? Près de 30 000 €, soit le tarif d’une Honda CBR1000RR-R Fireblade. Un montant délirant pour une trottinette, mais qui s’explique par des performances démesurées : près de 200 km/h en vitesse de pointe, et une accélération annoncée plus rapide qu’une Tesla Model 3.

Le constructeur ne cache pas ses ambitions. Bo vise carrément les Salines de Bonneville, temple des records de vitesse, pour franchir le cap symbolique des 100 mph (160 km/h) lors de la Speed Week 2025. Un terrain de jeu mythique pour une machine hors norme.

24 000 watts, un rapport poids/puissance digne d’une supercar

Le secret de cette foudre de guerre réside dans son système bimoteur développant 24 000 W. Le rapport poids/puissance serait même meilleur que celui d’une Bugatti Veyron, selon Bo. Le tout repose sur un châssis monocoque en aluminium, hérité du modèle urbain Bo Model-M, avec en bonus une direction SafeSteer pensée pour la stabilité à haute vitesse.

L’électronique embarquée n’a rien à envier à celle d’un prototype de course. La centrale BoPower, conçue en interne, assure une gestion fine des deux moteurs, même en conditions extrêmes. Pour éviter toute surchauffe, le Turbo est équipé de prises d’air dynamiques, inspirées du refroidissement des freins de F1, qui ventilent batterie et contrôleurs.

Avec une batterie de 1 800 Wh, Bo annonce une autonomie théorique de 240 km. Dans les faits, ce chiffre fondra à haute vitesse, mais ce n’est pas le point essentiel. Le Turbo est conçu comme une bête de performance, pas comme un utilitaire.

Premier exemplaire ? Il sera livré à un collectionneur madrilène en 2026, année où la Formule 1 fera son retour dans la capitale espagnole. Chaque unité sera produite sur demande, après candidature sur le site officiel. Bo demande aux intéressés de prouver leur expérience : « Ce n’est pas un jouet. Nous avons compris que nous avions créé un monstre », confie la marque.

