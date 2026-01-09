La gamme des KTM Duke est prête pour attaquer l’année 2026

Alliant agilité, légèreté et puissance, l’ensemble de la gamme KTM Duke 2026 a de quoi séduire les motards découvrant l’univers de la marque autrichienne comme les plus aguerris.

Retardée à cause des problèmes financiers connus par KTM ces derniers mois, la gamme des roadsters orange est désormais au complet.

Plus petit membre de la famille, la KTM 125 Duke 2026 (à partir de 5 399 euros) se distingue du reste de la gamme grâce à deux nouveaux coloris, une alimentation optimisée et une vitesse de pointe accrue. Elle conserve de série son système ride-by-wire perfectionné, son ABS en virage et son écran TFT couleur de 5 pouces.

Sa grande sœur, la moyenne cylindrée 390 Duke (à partir de 6 299 euros) reste pour sa part dotée d’un puissant monocylindre, de technologies de pointe et d’une ergonomie axée sur la performance. Pour 2026, elle bénéficie d’un tout nouvel étrier de frein WP FCR4 ainsi que de deux nouveaux coloris qui affirment son style urbain.

Une gamme KTM Duke enfin au complet en 2026

De retour en 2023, la KTM 790 Duke (à partir de 8 599 euros) est de nouveau au catalogue en 2026.Comptant sur son bicylindre parallèle, elle intègre maintenant des technologies améliorées, notamment le même écran TFT de 5 pouces et les mêmes commandes que la KTM 990 Duke. La 790 ainsi que les modèles Duke de plus grosses cylindrées profitent toujours d’une garantie constructeur de quatre ans.

Compacte et agressive et conçue pour des performances routières optimales, la KTM 990 Duke (à partir de 12 949 euros) incarne l’ADN de la nouvelle génération des roadsters KTM. Elle est complétée par la KTM 990 Duke R (à partir de 14 949 euros), présentée lors du salon EICMA de Milan en 2024 et qui est enfin disponible pour cette année 2026. Elle est équipée d’un écran tactile TFT de 8,8 pouces avec navigation cartographique hors ligne, d’une puissance de 130 chevaux, d’un couple de 103 Nm et d’une suspension WP APEX entièrement réglable avec biellettes à l’arrière.

Au sommet de la gamme Duke, on retrouve les KTM 1390 Super Duke R (à partir de 20 749 euros) et R EVO (à partir de 22 749 euros). Cette dernière met notamment en avant une suspension semi-active, un ABS en virage et des aides à la conduite de pointe.