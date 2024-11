Un roadster en version "plus plus" avec la nouvelle KTM 990 Duke R

En 2024, KTM célèbre les 30 ans de la sortie de la première Duke avec un modèle inédit. la KTM 990 Duke R. Trônant au sommet de sa catégorie, le gros roadster autrichien a été profondément revu, à commencer par un look avec des graphismes blancs combinés à des touches de noir mat et au cadre laqué Electronic Orange. Un look qui s'inspire des différents modèles de l’ancienne gamme KTM 990 Duke R, et plus particulièrement du modèle de deuxième génération produit entre 2011 et 2013, dont la lettre R ne laisse aucune place au doute quant à son ADN sportif.

Sa technologie dernière génération offre des fonctionnalités inédites, notamment via un nouveau tableau de bord à écran TFT horizontal de 8,88" qui reçoit lui aussi une technologie inductive et un mode écran séparé plus lisible et optimisé en termes d’affichage des informations.

La KTM 990 Duke R bénéficie également d’une nouvelle disposition du commodo, de la Connectivity Unit, d’un système de navigation et de modes de conduite personnalisables, sans oublier l'ABS Sport et Supermoto+.

Un roadster plus puissant et technologique

Comparée à la KTM 990 Duke présentée l’année dernière, le moteur de 947 cm³ de la version R offre 5 chevaux supplémentaires, passant de 123 à 128 chevaux, tout en conservant un couple de 103 Nm et un couple maxi de 10 500 tours/minutes. La cartographie améliorée renforce sa puissance et révèle tout le potentiel du moteur LC8c.

Le poids a été allégé de deux kilos, pour un poids tous pleins faits de 190 kg, complétant la nouvelle ergonomie qui offre un centre de gravité légèrement surélevé. La selle et la garde au sol ont été rehaussées de 15 mm, grâce à un débattement accru des suspensions et à un angle de bras oscillant plus prononcé. Le cadre et le bras oscillant ont également été redessinés en raison du système à biellettes à l’arrière, assurant une meilleure adhérence pour une conduite plus agressive.

Des suspensions WP APEX entièrement réglables équipent l’avant et l’arrière, offrant à la nouvelle fourche à cartouche ouverte 143 mm de débattement. Avec un diamètre de 48 mm (contre 43 mm sur la KTM 990 Duke), elle est 34 % plus rigides et profite de nouveaux réglages. Le nouvel amortisseur WP APEX à l’arrière intègre des mises à jour en phase avec le nouveau système à biellettes, réduisant le débattement de 10 mm, pour offrir 140 mm et est équipé d’un nouveau ressort linéaire pour garder un contrôle optimal.

Le système de frein est composé d’étriers monoblocs Brembo Stylema et d’un maître-cylindre Brembo MCS, qui sont utilisés aux deux extrémités, avec des disques plus larges (320 mm contre 300 mm sur la KTM 990 Duke).

Des pneumatiques Michelin Power Cup 2 équipent la KTM 990 Duke R 2025, alliés aux jantes orange empruntées à la KTM 1390 Super Duke R.

Pour personnaliser le roadster, une gamme complète de produits KTM PowerParts et KTM PowerWear a été spécialement développée pour la gamme KTM Street.

La nouvelle KTM 990 Duke R 2025 sera disponible chez les distributeurs KTM agréés début 2025.