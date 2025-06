Les modèles KTM 2025 arrivent dans les concessions

L'année 2025 est loin d'être un long fleuve tranquille pour la marque autrichienne KTM.

Dans la lignée des ultimes mois de 2024, ce début d'année 2025 a été marqué par les mésaventures du groupe de Mattighofen.

En péril, avec une dette démentielle (on parlait au début de l'année de plus de 1,6 milliard d'Euros), KTM semble aujourd'hui en passe de se sauver, notamment via l'aide du géant indien Bajaj, qui a apporté les fonds pour régler le premier versement prévu dans le plan de sauvegarde il y a quelques semaines.

Le couperet évité de justesse permet aujourd'hui à KTM de garder la tête hors de l'eau. Mais pour ne pas replonger, définitivement sans doute cette fois-ci, la marque va devoir vendre des motos, et pas seulement écouler celles en stocks depuis des mois, mais aussi des modèles 2025.

Les KTM 2025 arrivent enfin chez les concessionnaires

Avec un retard certain, notamment dû aux difficultés évoquées plus haut, plusieurs de ces modèles estampillés « 2025 » s'apprêtent à arriver dans les concessions.

Parmi les nouveautés de l'année, les KTM 390 Enduro R (à partir de 6 749 euros) et 390 SMC R (à partir de 6 749 euros) seront les premiers modèles 2025 à arriver, dans les prochains jours. En juillet, viendra le tour des 125 SMC R (à partir de 5 749 euros), 125 Enduro R (à partir de 5 749 euros) et 390 Adventure R (à partir de 7 899 euros). Enfin, il faudra patienter jusqu'en août pour la KTM 390 Adventure X (à partir de 6 349 euros).