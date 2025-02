Deux versions aux ambitions différentes de la KTM 390 Adventure arrivent au catalogue

Après les versions 390 SMC R et Enduro 390 R, KTM a dévoilé ses nouvelles 390 Adventure R et Adventure X. Deux trails à la base commune mais aux ambitions différentes avec un positionnement routier pour la X et orienté offroad pour la R.

Au cœur des deux modèles on retrouve le moteur monocylindre LC4c de 398,7 cm3 désormais conforme à la réglementation Euro5+. Le bloc développe 44,8 chevaux et offre un couple de 39 Nm de couple et est inséré dans un cadre treillis tubulaire en acier adapté spécifiquement pour les deux déclinaisons de l’Adventure.

Côté la partie-cycle, les deux versions se démarquent logiquement l’une de l’autre, avec une fourche inversée réglable WP Apex de 43 mm offrant un débattement de 230 mm pour la KTM R tandis que la fourche WP Apex de la X n’est quant à elle pas réglable. L’amortisseur arrière WP Apex de l’Adventure R est également réglable en précharge et détente, quand celui de la version X est uniquement ajustable en précharge.

Deux motos KTM qui partagent une base commune mais aux positionnements différents

Les roues des deux modèles sont également différentes, avec des jantes à rayons de 21 et 18 pouces montées de pneus Mitas Enduro Trail E07+ sur la R et de jantes alliage de 19 et 17 pouces montées de pneus MRF Meteor ou Apollo Tramplr Xr sur la X. La R est équipée de freins ByBre avec un disque flottant de 320 mm avec étrier à deux pistons et un disque fixe avec étrier flottant.

Affichant un poids identique de 165 kg, les KTM 390 Adventure X et KTM 390 Adventure R sont respectivement proposées à 6 349 € et 7 899 €.