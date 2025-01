Les enduros A2 débarquent dans le catalogue KTM

Suite à la présentation de ses nouvelles et inédites 125 SMC R et 390 SMC R, KTM enchaîne en dévoilant cette fois les déclinaisons tout-terrain 125 Enduro R et 390 Enduro R 2025.

Deux nouvelles motos calibrées pour les jeunes permis A2 disposant de caractéristiques qu'elles partagent avec les versions supermotards (moteur LC4c, cadre treillis en acier, fourche inversée et amortisseur arrière WP Apex).

Visuellement très proches, les deux déclinaisons des petites et moyennes cylindrées du constructeur autrichien se distinguent uniquement par leur équipement.

Deux nouvelles motos Enduro au catalogue KTM 2025

Au jeu des différences entre les SMC R et Enduro R, on peut noter la présence de protège-mains et d'un sabot moteur sur les déclinaisons Enduro. Le système de freinage évolue aussi avec un disque moins large (280 mm), un étrier flottant à deux pistons signé ByBre et un ABS Bosch disposant d'un mode Offroad offrant la possibilité d'une désactivation du système ABS à l'avant comme à l'arrière pour une utilisation tout-terrain.

Les roues sont également différentes, avec la présence de jantes à rayons de 21 et 18 pouces pour les deux cylindrées. Des roues chaussées de pneus mixtes Metzeler Karoo 5 qui permettent d'augmenter l'empattement et la garde au sol (272 mm). La selle est perchée plus haute, située à 890 mm sur les KTM 125 Enduro R (152 kg sans carburant) et 390 Enduro R (159 kg).

Disponibles prochainement, les KTM 125 Enduro R et KTM 390 Enduro R 2025 sont respectivement affichées à 5 749 € et 6 749 €.