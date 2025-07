KTM relance la production dans son usine autrichienne de Mattighofen

Sauvé de la faillite grâce à l'apport de capitaux venus d'Inde, notamment du partenaire de longue date Bajaj, le constructeur autrichien KTM peut entrevoir l'avenir de façon un peu plus sereine.

Signe que les affaires reprennent doucement du côté de Mattighofen, la marque vient d'annoncer que la production au sein de son usine avait repris cette semaine : « revenant à une semaine de travail à temps plein de cinq jours ».

KTM précise par ailleurs que son activité redémarre avec la gamme Offroad, avant d'enchaîner avec les modèles LC4, notamment les KTM 690 Enduro R et KTM 690 SMC R.

KTM relance sa production de son usine et compte bien relever la tête

Une reprise de la production en Autriche dont se félicite Gottfried Neumeister, le nouveau P.-D.G. de KTM AG et remplaçant de Stefan Pierer à la tête de l'entreprise : « Nous tenons à remercier tout particulièrement nos employés, qui ont rendu ce redémarrage possible grâce à leur dévouement, à leur flexibilité et à leur esprit d'équipe extraordinaires au cours des derniers mois. Leur engagement au cours de l'une des phases les plus difficiles a été – et continue d'être – un facteur clé de succès pour le développement futur de l'entreprise. Le redémarrage de la production nous donne la stabilité dont nous avons besoin pour nous recentrer pleinement sur la qualité, la proximité avec les clients et la poursuite du développement. »

Une première étape cruciale dans le redressement espéré du groupe autrichien.