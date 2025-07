KTM tourne la page de la crise financière : un nouveau départ plein d’optimisme à Mattighofen

La tâche n’a pas été mince. Environ 530 millions d’euros ont été réglés, répartis via quelque 1 300 virements bancaires effectués par l’administrateur judiciaire Peter Vogl depuis un compte fiduciaire. Une étape cruciale qui permet à KTM de reprendre un élan économique après une période d’incertitude.

Dans la foulée, la gouvernance se renouvelle : Stephan Zöchling, président temporaire du conseil de surveillance de Pierer Mobility, a cédé sa place à Ewald Oberhammer, avocat tyrolien dirigeant un cabinet à Vienne. Oberhammer, élu lors de la dernière assemblée générale, prend désormais les rênes du conseil, symbole du renouveau stratégique de l’entreprise.

La relance de KTM bénéficie aussi d’un soutien politique affirmé. Markus Achleitner, ministre de l’Économie de Haute-Autriche, s’est récemment rendu à Mattighofen pour une visite officielle auprès du PDG Gottfried Neumeister. Tous deux ont pris la pose dans l’atelier d’apprentissage de KTM, où près de 200 jeunes se forment aux métiers de la mécanique et du management.

« La rénovation réussie a posé les bases du retour du site de production et du développement fructueux de KTM en Haute-Autriche. La relance de KTM bat son plein et la reprise de la production est un moment d’optimisme », a déclaré Markus Achleitner.

Une ombre au tableau : l’affaire Pierer

Le calendrier s’accélère : la reprise de la production est prévue le 28 juillet, à Mattighofen et Munderfing. Les équipes s’activent pour finaliser les collaborations avec fournisseurs anciens et nouveaux, tandis que la filiale Avocodo GmbH, prestataire numérique interne du groupe, a été remise à flot grâce à une réduction de moitié de son endettement.

Malgré cet esprit de renouveau, quelques remous persistent en coulisses. Lors de l’assemblée générale, des discussions ont agité les actionnaires au sujet du licenciement controversé de Stefan Pierer, l’ancien patron historique de KTM. Un point sensible, d’autant plus que Gottfried Neumeister, PDG actuel de KTM, siège également au conseil d’administration de la Fondation Lauda, actionnaire important de Pierer Mobility avec 400 000 actions.

Un autre nom illustre pourrait prochainement se mêler à la nouvelle ère KTM : Lukas Lauda, fils du légendaire pilote Niki Lauda, serait pressenti pour jouer les médiateurs entre la direction de KTM et le monde du sport automobile, confirmant l’ancrage de la marque dans la compétition et ses ambitions futures.

KTM tourne donc la page d’une période délicate et se projette vers l’avenir, entre ambitions industrielles et passion du sport. Une relance qu’elle espère durable et victorieuse.