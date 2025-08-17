Le marché moto, Fantic en danger, le permis moto, les KTM 690 Enduro R et 690 SMC R 2026 et la CF Moto 675 NK à l'essai
Cette semaine, l'actualité moto et scooter a été marquée par les chiffres du marché de juillet dernier, l'annonce des difficultés de Fantic, le permis moto qui va prochainement évoluer pour devenir "plus accessible", et la présentation des KTM 690 Enduro R et 690 SMC R 2026. À l'essai, on retrouve la CF Moto 675 NK.
À la Une cette semaine
Un marché moto et scooter moins en difficulté en juillet
Certes, les chiffres du marché moto et scooter de juillet ne sont pas dans le vert, mais ils s'en rapprochent après des mois écoulés plus que compliqués. En juillet 2025, 19 202 motos et scooters neufs ont été immatriculés selon les chiffres de AAA Data. Un volume en baisse de 561 unités, soit un recul de 2,92 % par rapport à juillet 2024. Si la quasi-totalité des marques historiques affichent des ventes inférieures à l'année dernière (Honda, Yamaha, Kawasaki, Triumph, etc.), les chinois Voge et Zontes continuent quant à eux leur folle ascension.
Fantic est aussi en danger
Après KTM, qui a frôlé a frôlé la catastrophe industrielle, seulement sauvée par un coup de pouce venu d'Inde et de Bajaj, la situation est moins désespérée pour l'iconique marque italienne Fantic.
La firme italienne est tout de même également dans le rouge, accusant une dette qui, selon nos confrères de Motorrad s'élèverait à 136 millions d'euros. Si les motos de la gamme Fantic se vendent bien, les coupables sont à chercher du côté de la mobilité électrique.
Le permis moto va évoluer, et le passager devient une simple "option"
Voilà une nouvelle réforme que l'on n’attendait pas. Le Gouvernement a décidé de simplifier le passage du permis moto, afin de désengorger les centres d'examens d'apprentis motards devant repasser l'épreuve, et compte supprimer le passager de l'examen. Conséquence directe, le transport de passager sera interdit pour qui n'aura pas choisi et validé (sans doute aussi payé) "l'option passager" après une formation qualifiante. Une mesure qui devrait bientôt entrer en vigueur, afin de simplifier l'examen.
KTM dévoile ses 690 Enduro R et 690 SMC R 2026
Après une période d'incertitude, KTM présente déjà les modèles 2026 des 690 Enduro R et 690 SMC R, toujours plus « Ready to Race ». Deux motos qui reposent sur une base commune, le tout dernier monocylindre LC4 conforme Euro 5+ (692,7 cm3 offrant 79 chevaux). Pour son millésime 2026, l’Enduro R et la 690 SMC R sont équipées d’un nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces, de commodos redessinés, d'un port USB-C et d'un phare LED. Elles disposent également de l'ABS en courbe et du MTC.
À l'essai cette semaine : la CF Moto 675 NK
La CF Moto 675 NK débarque en concessions à moins de 6 500 €. Un tarif qui en fait la moto de 90 chevaux (88,5 chevaux à 11 000 trs/mn et 6,9 mkg de couple à 8 250 trs/mn) bridable A2 la moins chère du marché… mais que vaut ce roadster sportif reposant sur un moteur trois-cylindres ? Éléments de réponse avec Caradisiac Moto.
