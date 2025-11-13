Marché moto et scooter en octobre : une baisse contenue grâce à Honda et aux marques chinoises CFMoto, Zontes et Voge

Vraisemblablement il paraît aujourd’hui difficile d’envisager des chiffres positifs pour le marché moto français d’ici la fin de l’année.

Faute de voyants dans le vert, on se contentera une nouvelle fois de constater une faible baisse sur le mois d’octobre dernier, avec un bilan des immatriculations en recul de seulement 3,46 %. Au total, 13 575 deux-roues motorisés neufs ont été immatriculés en octobre 2025 contre 14 061 à la même période un an plus tôt.

Toujours en tête des constructeurs, Honda a bien contribué à limiter la casse avec des ventes en progression de près de 13 % en octobre 2025 par rapport à octobre 2024, et 3 151 modèles neufs immatriculés. La marque japonaise devance une autre valeur sûre, Yamaha, qui a écoulé 2 074 modèles neufs en 2025, contre 2 103 un an plus tôt (- 1,38 %). À la troisième place du classement des constructeurs on retrouve BMW avec 1 399 unités, soit une baisse de 7,29 % en 2025. Au pied du podium, Kawasaki pointe le bout de son nez avec 957 motos vendues en octobre 2025, soit une hausse de 5,28 %. Triumph (- 7,23 % avec 667 unités), KTM (- 40,67 % avec 407 unités) et Suzuki (-19,24 % avec 382 unités) affichent des bilans nettement moins reluisants en octobre.

Un marché moto désormais dépendant des marques chinoises

En revanche, les marques chinoises CFMoto, Zontes et Voge continuent d’impressionner, grappillant de plus en plus de parts de marché, avec des volumes qui en font des acteurs majeurs du marché moto français. Avec 519 motos immatriculées en octobre dernier, CFMoto affiche de nouveau une progression importante de 70,72 %. Le constat est identique pour Zontes, dont la progression en octobre 2025 par rapport à octobre 2024 est même de 97,70 % avec 344 unités écoulées, et pour Voge qui progresse pour sa part de 78,65 % avec 343 unités immatriculées.

L’arrivée sur le marché français de QJMotor, avec un catalogue de plus en étoffé sera également à surveiller de près dans les prochains mois.