Les Chinois vont-ils croquer le marché moto ?

C’est l’une des sensations du salon EICMA de Milan. La nouvelle grosse sportive CFMoto V4 SR-RR est assurément une des nouveautés qui agitent le plus le monde de la moto. Il y avait d’ailleurs foule sur le stand du constructeur chinois pour admirer un modèle il est vrai particulièrement attrayant. Et le constat était identique en salle de presse, où la CFMoto faisait assurément partie des sujets les plus discutés.

L’hypersport chinoise impressionne avec son V4 de 997 cm³ développant plus de 210 chevaux lui permettant d’atteindre plus de 300 km/h en vitesse maximale.

Cette nouveauté illustre à elle seule les progrès considérables réalisés par les constructeurs chinois sur le design et les technologies intégrées à leurs modèles.

Longtemps cantonnés à copier ce qui se faisait déjà du côté de l’Europe ou du Japon, les marques chinoises sont maintenant en mesure de proposer des modèles innovants, reposant sur des architectures de plus en plus diverses.

Le constat est criant à Milan.

Avec des grosses ambitions à l’international, QJMotor, un autre poids lourd chinois a présenté à EICMA une multitude de nouveaux modèles, allant du trail à la sportive en passant par les roadsters. À tel point qu’on ne savait plus où donner de la tête au milieu de leur immense stand de 1 900 m2.

Certes, toutes les motos ne sont pas destinées à être commercialisées en Europe, mais la diversité des cylindrées, des types de motorisations, des designs, impressionne. La force de frappe des marques chinoise semble même sans limite.

Un modèle économique chinois dopé aux subventions d’état

Les modèles sont audacieux, à l’image de ce que peut proposer Benda, récemment distribué en France, innovants, poussant les marques historiques à se mettre au niveau pour les technologies embarquées, et de plus en plus qualitatifs.

Finies les motos au rabais, à la qualité parfois douteuse, au SAV inexistant, les principales marques chinoises sont désormais au niveau de leurs homologues japonaises ou européennes, tout en proposant des tarifs attractifs.

Même si, il faut l’avouer, si les références chinoises sont désormais omniprésentes sur le salon de Milan, on trouve de tout, avec des motos ou scooters aux finitions parfois aléatoires ou des modèles très largement inspirés de ce qui peut se faire ailleurs. Néanmoins, le niveau général progresse d’année en année.

Ce qui explique aussi qu’avec une moto chinoise, l’acte d’achat se fait plus facilement. On a la sensation d’en avoir pour son argent en optant pour un modèle chinois. C’est d’ailleurs sans doute ce qui explique en partie l’incroyable progression des marques comme CFMoto, Voge ou encore Zontes en France, avec des motos qualitatives par rapport à la concurrence, et aux tarifs attractifs.

Et comme pour tous les produits de consommation, le dernier mot revient aux consommateurs, qui semblent de plus en plus nombreux à être séduits par ces modèles, de moins en moins exotiques.

Ce n’est plus une menace, c’est désormais une réalité.