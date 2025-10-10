La Chine étend son empire au marché moto

Nous en parlions il y a quelques mois, la montée en puissance des marques chinoises sur le marché moto se confirme de mois en mois.

Alors que les ventes de deux-roues neufs en France affichent des baisses constantes depuis le début de cette année 2025, une autre tendance se dessine : la prise de position des constructeurs chinois.

Sur les neuf premiers mois de 2025, on peut même dire que la progression est aussi spectaculaire que parlante, notamment pour la marque chinoise aujourd’hui leader en France, CFMoto. Créée en 1989, CFMoto a déjà immatriculé 4 741 véhicules neufs depuis janvier. Un volume qui offre à la marque la sixième position en termes de parts de marché avec 3,4 % du volume global, loin derrière Honda (22,6 %), mais devant des firmes comme Suzuki (2,8 %) ou KTM (2,1 %). Et CFMoto n’est que le seul constructeur chinois à grappiller des parts de marché, il est suivi par Voge (2,2 % de parts de marché), la marque premium du groupe Loncin.

Les motos chinoises neuves se vendent de plus en plus, portées par ces deux têtes d’affiche, avec de plus en plus d’acteurs venus de ce pays qui tentent également leur chance en Europe, on peut notamment citer Zontes ou les derniers arrivés Benda et QJMotor.

Les Chinois s’imposent même en Europe

Autrefois moquées pour leur design, leur qualité ou même leur goût prononcé pour la copie de modèles existants, les marques chinoises ne font aujourd’hui plus rire grand monde dans l’industrie moto.

Les motorisations sont désormais plus fiables, les designs adaptés au marché européen, et la qualité des finitions en accord avec les standards des marques historiques, tout en restant dans des gammes de tarifs inférieures, sans pour autant proposer des motos au rabais et bradées.

En clair, avec une moto d’une marque chinoise, vous en avez généralement pour votre argent, avec des modèles, à tarif équivalent, plus et mieux équipés que la concurrence. Et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les aides à la conduite, que l’on peut retrouver de série sur une moto chinoise et en option sur leurs équivalents japonais ou européens.

Une offre de motos et scooters chinois de plus en plus large

La montée en cylindrées des modèles chinois proposés sur le marché ainsi que leur diversité (motorisations, cylindrées, segments, etc.) ouvrent également de nouvelles perspectives aux marques chinoises afin de se placer avec des modèles qui couvrent de plus en plus de gammes différentes : scooters et motos.

Et le constat est à la fois valable pour le marché du neuf, mais aussi de l’occasion, comme le soulignait il y a quelques semaines mon confrère, avec des modèles chinois neufs qui arrivent à concurrencer des véhicules d’occasion parfois plus chers.

La menace chinoise est ainsi devenue terriblement concrète pour les marques historiques que sont Honda, Yamaha, Suzuki ou Kawasaki, mais aussi Triumph ou encore BMW.