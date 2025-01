La menace chinoise inquiète Honda

Un simple tour dans les travées du dernier salon EICMA de Milan a suffi à se rendre compte de la montée en puissance des marques chinoises dans l'industrie moto mondiale. Autrefois cantonnée à de la sous-traitance pour les constructeurs, les sociétés chinoises se lancent désormais à l'assaut du marché international sous leurs propres bannières.

CFMoto, Voge, QJMotor, Zontes, sans compter les marques européennes désormais propriétés de groupes chinois comme Moto Morini ou Benelli, les modèles « Made in China » inondent désormais le marché moto.

Ces nouveaux venus représentent une véritable menace pour les constructeurs historiques, confrontés à des marques chinoises réactives et qui diversifient leur offre de façon exponentielle.

Chine/Japon, le match est lancé !

Interrogé par nos confrères japonais de Young-Machine, le boss de la division moto de Honda confirme que la donne a changé : « Les constructeurs chinois commencent à produire non seulement des modèles de 400 et 500 cm3, mais également des modèles de 600 à 900 cm3 avec deux, trois et quatre cylindres. Je pense qu’ils représentent une grande menace. Ils continuent de sortir un modèle après l’autre. De plus, ils ont acquis les droits sur des marques européennes. J'ai visité l'EICMA 2024 et j'ai vu que les jeunes acceptaient les motos chinoises. Les fabricants chinois s’efforcent d’améliorer leur image. »

La concurrence se fait de plus en plus concrète et affûtée, d'autant plus que, selon le dirigeant nippon : « Les Chinois sont très agressifs, nous devons être plus rapides si nous voulons être compétitifs. Mais les Chinois, si quelque chose ne fonctionne pas, ils le réparent la fois suivante. Notre philosophie est de tester, tester et tester encore et de ne mettre en production que lorsque c'est parfait. Pour les parties qui n'affectent pas la sécurité, je pense qu'il faut aller plus vite. »

La Chine de la moto s'éveille, et a de grandes ambitions. Les constructeurs historiques sont désormais prévenus.