En direct de Milan : encore un nouveau trail chez Voge !

Constructeur chinois en progression constante en France, Voge a présenté sur le salon EICMA, qui se tient à Milan jusqu'à dimanche, un nouveau trail de moyenne cylindrée : la DS625X.

Taillée pour voyager sur différents types de routes et chemins, la DS625X reprend les lignes du modèle DS525X, et arbore un nouveau coloris sable, au style baroudeur.

La Voge DS625X est animée par un moteur bicylindre parallèle de 581 cm³ à refroidissement liquide avec double arbre à cames et 8 soupapes, délivrant une puissance de 63 chevaux à 9 000 tr/min et un couple de 57 Nm à 6 500 tr/min.

Côté partie-cycle, on retrouve un cadre en acier, utilisant le moteur comme élément structurel, une fourche inversée KYB de 41 mm à l’avant et un mono-amortisseur avec bonbonne séparée à l’arrière, assurent une garde au sol de 220 mm, idéale pour franchir les obstacles en toute sécurité. Le système de freinage est composé, d'étriers Nissin à double piston avec double disque avant de 298 mm et disque arrière de 240 mm.

Niveau équipement, la Voge DS625X est dotée d'un pare-brise réglable, de protège-mains, d'un éclairage full LED avec feux de jour DRL distinctifs, d'une béquille centrale, de leviers réglables, de différents modes de conduite, de l’antipatinage et d'un ABS déconnectable. On retrouve également des jantes tubeless montées de pneus Metzeler Tourance, un écran LCD doté de la technologie IPS, qui assure une lisibilité censée être optimale dans toutes les conditions d’éclairage, et la connectivité intégrée avec navigation étape par étape, des capteurs de pression des pneus, et des commodos rétroéclairés.

Existant aussi en version A2, le trail Voge DS625X sera disponible dès la fin du mois de janvier dans trois coloris : Night Black, sable, et bleu/argent, à un tarif estimé entre 7 000 et 7 400 euros.