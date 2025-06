Un nouveau trail chinois prêt à arriver sur le marché

En plein développement en Europe, et notamment en France, le constructeur chinois Kove vient d'annoncer le lancement de la production de son nouveau trail de moyenne cylindrée.

Appelée à se frayer une place sur le segment parmi les Yamaha Ténéré 700, Honda Transalp 750, ou même son homologue chinoise, la Voge DS625X, la Kove 625X repose sur un moteur bicylindre de 580,7 cm3 avec vilebrequin calé à 270°. Un bloc par ailleurs identique à celui que l'on trouve au cœur de la Voge DS625X. Il assure une puissance maximale de 63 chevaux à 9 000 tr/min pour un couple de 57 Nm à 6 500 tr/min et est complété par une boîte de vitesses à six rapports.

Côté partie-cycle, on retrouve un cadre périmétrique en acier, une fourche inversée à l'avant et un monoamotisseur à l'arrière. Le système de freinage se compose d'étriers Taisco à double piston avec double disque pétales avant de 298 mm et d'un disque arrière de 240 mm. Les roues à rayons sont adaptées aux pneus tubeless, mesurent 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, et sont montées de pneus CST de dimensions 110/90-19 et 150/70-17.

Un nouveau trail de moyenne cylindrée pour Kove

Selon les documents d'homologation chinois, la Kove 625X est annoncée à 229 kg tous pleins faits.

Homologuée en Chine, où elle devrait arriver sur le marché très bientôt, la nouvelle Kove 625X est attendue également dans les prochains mois en Europe pour garnir le catalogue du constructeur. À l’instar des autres modèles Kove, la 625X devrait être affichée à un tarif agressif.