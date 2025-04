La Yamaha Ténéré 700 2025 évolue sans révolutionner le concept

Éclairage avant, nouvelles nuances de couleurs dans les mêmes coloris et apparition de quelques arêtes, les évolutions esthétiques opérées en 2025 sont loin de sauter aux yeux et seuls les membres actifs de la communauté des Ténéristes peuvent différencier au premier coup d’œil une T 7 2025 d’une T 7 2024, ou même d’une 2019. Au niveau technique, c’est pareil, Yamaha est très loin d’avoir transformé cette moto qui reste basiquement la même qu’avant.

Le constructeur japonais rationalise cependant la gamme en ne proposant plus que deux modèles de Ténéré 2025 à la place de la ribambelle de versions précédentes (la World Raid reste au catalogue et évoluera prochainement) : ne restent donc que la Standard (11 199 €), disponible en version basse et la Rally (12 399 €) , toutes deux proposées aussi en version A2. Deux Ténéré animée par le même bicylindre 690 cm³ CP2 de 73,4 ch à 9 000 trs/mn et 6,9 mkg de couple à 6 500 trs/mn, qui se différencient par les suspensions, la selle, les coloris et quelques détails d’équipement.

La base technique des deux Ténéré 2025 évolue donc très peu. Le cadre poutre en acier n’est pas retouché par rapport aux années précédentes. Les débattements de suspensions de 210 mm / 200 mm et 230 /220 mm pour le modèle Rally (identique aux « Extreme » et World Raid 2024) ne varient pas mais la Ténéré standard bénéficie d’une nouvelle fourche KYB de 43 mm à cartouches ouvertes.

Désormais réglable en précontrainte en plus des hydrauliques de compression et de détente, cet élément s’accompagne de nouveaux tés de fourche.

On retrouve à l’arrière un nouvel amortisseur KYB multi-réglable accompagné de biellettes de suspension redessinées : le débattement à la roue ne varie pas mais la course de l’amortisseur augmente de 7 mm. Ces modifications sont destinées à améliorer les performances en tout terrain.

Le modèle Rally reprend quant à lui les suspensions KYB de la version Extreme 2024, sans modification.

On nous indique aussi l’arrivée d’un nouveau réservoir de contenance inchangée (16 l), « positionné plus en avant » afin « d’améliorer la répartition des masses ». Bénéfice le plus visible, il est plat dans sa partie supérieure, et les T7 sont désormais équipées d’un bouchon de réservoir intégré, monté sur charnière. Une belle amélioration pratique. La selle de la version Standard devient monobloc, elle est légèrement redessinée dans sa partie avant (il en est de même pour l’élément haut de la Rally). Mais les hauteurs d’assise restent fixées à 875 mm pour la standard et 910 mm pour la Rallye (comme la Extreme 2024). Les flancs de réservoir et de selle (désormais en deux parties) sont affinés pour améliorer la mobilité et la préhension de la machine en position debout.

De nouveaux repose pieds à la surface augmentée sont proposés sur la Standard et quelques points techniques intéressants en usage tout terrain sont optimisés comme par exemple le renforcement du support d’instrumentation.

Ou encore la relocalisation du capteur de béquille latérale et l’installation d’une protection, mais aussi le renforcement du support de silencieux d’échappement et des points d’ancrage des supports de bagagerie.

Coté moteur, pas de franche transformation : le conduit d’entrée d’air de la boîte à air a été raccourci et une nouvelle cartographie d’injection a été développée afin de maximiser le couple à bas régime: les maxi sont cependant identiques à celles des motos Euro 5 puisque Yamaha ne fait pas état d’une quelconque variation. L’actionneur d’embrayage est décalé de 35° vers l’avant, comme sur les versions GYTR. On note aussi l’arrivée d’un crabot supplémentaire sur les pignons des 1ers et 3eme rapport de la boîte de vitesses (6 contre 5) et de changement de l’angle entre ces derniers sur les 4ème et 6ème. Pas de nouvel embrayage sur les T7, donc.

C’est donc l’électronique qui évolue le plus en 2025 ! Exit la commande des gaz par câbles, c’est via un accélérateur électronique que se pilote désormais le CP2 Yamaha. Ce ride by wire dénommé YCC-T « Yamaha Chip Controlled Throttle » permet au constructeur d’offrir 2 modes de réponse moteur, un « Sport » , direct, un « Explore », plus filtré. Cette évolution s’accompagne de l’arrivée d’un contrôle de traction TCS désactivable et d’un quick-shifter optionnel (que nous n’avons pas essayé). Mais toujours pas de régulateur de vitesse !

En plus du routier avec contrôle sur les deux roues, l’ABS bénéfice désormais de deux modes tout terrain : l’un avec contrôle sur la roue avant et l’autre où tout est désactivé. Notez que cette moto n’étant pas équipée de centrale inertielle, l’ABS n’est pas optimisé en virage.

L’interface moto / pilote est l’autre grosse évolution 2025 opérée sur la gamme Ténéré : les deux versions s’équipent d’un très bel écran TFT couleur, connecté, de 6,3’’ orienté verticalement. Deux affichages sont proposés sur la standard, un troisième dédié au rally (avec trip master) est disponible sur la Rally. Cet afficheur s’accompagne de nouveaux commodos (non rétro éclairés) pour le piloter.

Au commodo gauche, nous retrouvons un joystick servant à naviguer dans les menus et au commodo droit, un bouton menu permettant d’appeler les menus au tableau de bord.

Dans le cockpit de la moto se trouvent une prise USB-C et un bouton ABS permettant de basculer entre le mode routier et le mode off road préréglé dans les menus (donc ABS coupé sur les deux roues ou conservation du contrôle de la roue avant). Une commande que ne fonctionne qu’à l’arrêt… et qui ne reste pas en mémoire : couper le contact fait rebasculer la moto en mode route.

Nous l’évoquions en préambule, Yamaha simplifie sa gamme en ne proposant plus que deux Ténéré 700 : la Standard Bleue ou Titane et la Rally Bleue qui se différencient par les débattements de suspension (+ 20 mm pour la Rallye), par la possibilité de rabaissement en jouant sur les débattements de suspensions uniquement disponibles pour la Standard, la selle (+ 15 mm d’épaisseur pour la Rallye), le garde-boue avant (haut sur la Rallye), les repose-pieds (même design, même surface mais en titane et sans caoutchouc amovible de série pour la Rallye), le sabot (plus épais et enveloppant sur la Rallye), les coloris (bleu et gris pour la standard, livrée spécifique pour la Rallye) et le tarif : + 1 200 € pour la Rallye.