La Yamaha Ténéré 700 2025 évolue sans révolutionner le concept

Yamaha Europe a donc choisi le désert marocain d’Agafay comme scène pour nous présenter sa nouvelle diva, et Marc Bourgeois, champion d’enduro et responsable du programme Rally Raid de la marque aux trois diapasons comme metteur en scène.

Le programme ? Essentiellement off road, encadré par des guides de luxe tels que Stéphane Perthansel, Gautier Paulin, Alessandro Botturi, Jordi Arcarons et quelques autres.

Les hostilités débutaient pour ma part au guidon d’une Rally chaussée de Michelin Anakee Wild (les plus cramponnées) avec le réservoir plein, sur un itinéraire 100 % désert derrière une troupe menée à grande vitesse par le roi Peter.

Autant dire que si la T7 de base est accessible à mon mètre 85, les 91 cm de hauteur de selle de la Rally changent d’autant plus la donne que le centre de gravité est toujours aussi haut perché. Heureusement le large guidon et la finesse de la moto à l’entrejambe permettent d’agir efficacement sur l’ensemble mais cela n’a rien de facile, notamment dans le sable mou des oueds asséchés. Première leçon, l’absence du renflement dû au déplacement de l’actionneur d’embrayage qui n’occasionne plus de gêne au tibia droit et l’asymétrie qui caractérisait cette moto est désormais de l’histoire ancienne.

L’autre curiosité résidait évidemment dans la réponse et l’agrément de ce ride by wire : Yamaha ne s’est pas raté ; la gestion de la poignée de gaz est irréprochable et nous ne notons aucun accoup dans aucun des deux modes. Vu de la démesure de ce cadre désertique, je choisissais la fausse sécurité d’attaquer le parcours sur le mode « Explore », donc avec la réponse moteur la plus soft, contrôle de traction coupé (choisir un mode d’ABS off road désactive automatiquement l’anti patinage) et en gardant l’ABS à l’avant par sécurité ( ces grosses machines ne se rattrapent pas comme des enduro).

En Explore, la T7 n’est pas brutale pour un sou, elle se montre parfaitement douce et prévenante. Beaucoup trop, même.

La vitesse augmente et les suspensions à grand débattement avalent tout et lissent le terrain avec brio. La machine est réactive aux appuis et change de direction de manière très naturelle. En revanche, si la Ténéré Rally est plutôt agile pour un trail bicylindre, elle n’est toujours pas la plus facile à faire tourner dans les épingles et les petits coins : le poids sur l’avant reste important et le guidon n’est pas le plus large qui existe dans l’univers trail. Aussi, il est très difficile de mesurer le gain apporté par le recentrage de la masse du réservoir sans disposer de l’ancien modèle pour comparer mais quoiqu’il en soit, la moindre perte d’équilibre à très basse vitesse se traduit immanquablement par une chute, et la T7 Rally est aussi difficile à relever qu’une T 7 Explore ou Standard 2024… Pas de changement sur ce point .

Enfin, la réponse moteur est trop douce en mode Explore, qui ressemble plutôt à un mode pluie : c’est en mode sport que la Ténéré se révèle. Plus réactif à la poignée, le CP2 permet plus facilement de délester l’avant et de s’extraire des situations scabreuses comme les évolutions dans le sable mou. On regrette cependant un petit manque d’agressivité moteur, de tonus, même au niveau de la mer (nous avons franchi des cols en altitude ou les performances étaient nettement dégradées). Avec 73 ch, la puissance du CP2 a toujours été objectivement modeste, mais le caractère de ce moteur à succès a été édulcoré par les normes successives. Particulièrement dosable, il brille par sa souplesse et ses montés en régime régulières, mais aussi par le très faible niveau de vibrations. Les circonstances me feront quitter le groupe pour effectuer une liaison de 1 h 30 sur le bitume. Sur ce terrain aussi, les suspensions assurent un confort douillet, sans pour autant que la machine joue les chevaux à bascule : la fourche ne s’effondre pas au freinage et la T7 Rally est loin d’être hors jeu, même avec ses pneumatiques à crampons.

La selle plus épaisse n’est en revanche pas si confortable que ça à la longue : le mal au fesses apparait après moins d’une heure de route. Quand à la protection, le haut du corps est relativement protégé, et le petit pare brise ne génère pas de turbulence alors que c’est souvent le cas chez les concurrentes.

Après le repas du midi, c’est au guidon d’une Standard que nous reprenons la direction de notre point de départ. Changement presque total d’ambiance : l’assise beaucoup plus basse et la selle plate rendent la moto infiniment plus accessible. On est posé sur la Rally, on s’intègre dans la T 7 ! Le centre de gravité nettement plus bas rend les premières évolutions plus faciles, la machine est beaucoup moins intimidante Sur les routes de montagne qui nous emmènent vers les premières pistes, la Ténéré est plus réactive et plus joueuses, plus précise aussi : les pneumatiques d’origine Pirelli Scorpion Rally STR sont évidemment plus adaptés à la conduite sportive que les Michelin Anakee Wild. Toujours un peu trop sage à bas régime, le CP2 mérite d’être maintenu entre 5 000 et 9 000 trs/mn pour offrir des accélérations dignes de ce nom, mais si c’est efficace et évidemment plus que suffisant sur route ouverte, ce n’est pas le grand frisson, le 660 cm³ Aprilia de la Tuareg est nettement plus expressif.

La tenue de route est irréprochable, même en conduite sportive et le freinage ne prête pas le flanc à la critique.

Les premières pistes de montagne se présentent à nos roues. Moins onctueuses, les KYB de la T7 de base gomment un peu moins le terrain mais plus bas, l’engin reste quand même plus facile à emmener et à contrôler pour les moins expérimentés. Aussi, les nombreuses épingles mettent en évidence la souplesse de l’embrayage, parfaitement dosable et peu fatiguant à actionner. Les rapports passent à la volée et la boite n’accroche pas. La journée s’achève par 1 h 30 de liaison routière pour retourner à l’hôtel : de quoi comparer les assises dans la durée ! La différence est nette : bien que plus plate et moins rembourrée que la selle Rally (15 mm d’épaisseur de mousse en plus), l’assise Standard m’a apparu paradoxalement plus confortable car le mal aux fesses n’est jamais apparu.

Quand au TCS qui apparaît sur ce modèle, il tient plus du gadget qu’autre chose car le CP2 Euro 5+ n’est pas assez agressif en bas pour nécessiter ce genre de béquille électronique !